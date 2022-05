Die von dem CREA und New Plant sowie als Teil des SISTER-Projekts entwickelte neue Erdbeersorte ist sehr süß, aromatisch, resistent und nachhaltig. Sie ist auch reich an Vitamin C und hat einen Duft, der an jenen wilder Erdbeeren erinnert. Sie hat Früchte einer guten Größe, eine konische Form und sehr leuchtende rote Farbe. Elodì - die neue...

Den vollständigen Artikel lesen ...