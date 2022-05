DJ MÄRKTE ASIEN/Etwas fester - Ölembargo treibt Ölpreise

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend mit kleinen Gewinnen zeigen sich die Börsen in Ostasien im Handelsverlauf am Dienstag. Impulse von der Wall Street fehlen, weil dort am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde.

Obgleich aus China besser als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindizes gemeldet wurden, die vor allem auch gegenüber dem Vormonat deutlich besser ausgefallen sind, fehlt es den Börsen nach den kräftigen Vortagsgewinnen zunächst an Dynamik nach oben. Händler führen das auch auf die Neigung einiger Akteure zurück, Gewinne mitzunehmen nach den jüngsten Aufschlägen. Zudem liegen die Indizes aus China weiter im Kontraktion anzeigenden Bereich unter 50, wenn auch knapp. Der offizielle Index für das verarbeitende Gewerbe stieg im Mai von 47,4 auf 49,6, wohingegen die Prognose auf 48,9 lautete.

In Schanghai geht es um 0,8 Prozent nach oben, in Hongkong um 0,4 und in Seoul um 0,3 Prozent. In Tokio bewegt sich der Nikkei-Index seitwärts, er liegt bei 27.357 Punkten, in Sydney (-0,6%) werden Gewinne mitgenommen.

Nach oben geht es mit den Ölpreisen, nachdem die EU in der Nacht schließlich doch noch ein Ölembargo gegen Russland beschlossen hat, das bis Jahresende gut zwei Drittel der Öllieferungen in die Eurozone betrifft. Die Einigung bezieht sich auf Importe per Schiff. Öllieferungen per Pipeline sollen demnach zunächst weiter erlaubt sein. US-Öl der Sorte WTI verteuert sich um 2,7 Prozent, Brentöl um 0,9 Prozent auf 122,88 Dollar je Barrel, nachdem die Preise am Vorabend schon angezogen hatten.

Daneben verweisen Markteilnehmer auf die wieder günstigeren Perspektiven der chinesischen Industrie, weil in Schanghai nun nach und nach die Lockdown-Regeln gelockert werden, womit auch die Reisetätigkeit wieder zunehmen dürfte.

Ölaktien ziehen darauf in der gesamten Region an, in Tokio geht es beispielsweise für Inpex um 6 Prozent nach oben, in Hongkong für CNOOC um 1,8 Prozent.

Dongfeng Automobile machen in Schanghai nach Wiederaufnahme des Handels mit der Aktie einen Satz um 10 Prozent nach oben. Hintergrund ist, dass Dongfeng Motor Group (+3,0% in Hongkong) zugestimmt hat, 29,8 Prozent an dem Unternehmen zu übernehmen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.245,40 -0,6% -2,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.350,23 -0,1% -7,0% 08:00 Kospi (Seoul) 2.676,49 +0,3% -10,1% 08:00 Schanghai-Comp. 3.172,73 +0,8% -12,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 21.215,26 +0,4% -11,7% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.252,07 +0,4% +3,3% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.541,53 -0,1% -1,3% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:19 % YTD EUR/USD 1,0746 -0,3% 1,0778 1,0748 -5,5% EUR/JPY 137,59 +0,0% 137,57 136,82 +5,1% EUR/GBP 0,8523 +0,1% 0,8517 0,8514 +1,4% GBP/USD 1,2608 -0,4% 1,2654 1,2625 -6,8% USD/JPY 128,04 +0,3% 127,64 127,25 +11,2% USD/KRW 1.236,51 +0,0% 1.236,16 1.237,75 +4,0% USD/CNY 6,6651 +0,1% 6,6606 6,6509 +4,9% USD/CNH 6,6749 +0,1% 6,6706 6,6637 +5,0% USD/HKD 7,8486 -0,0% 7,8488 7,8485 +0,7% AUD/USD 0,7182 -0,2% 0,7198 0,7177 -1,1% NZD/USD 0,6536 -0,3% 0,6559 0,6543 -4,3% Bitcoin BTC/USD 31.752,03 -0,1% 31.785,10 30.588,74 -31,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 118,60 115,07 +3,1% 3,53 +63,0% Brent/ICE 123,12 121,67 +1,2% 1,45 +56,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.852,86 1.856,57 -0,2% -3,71 +1,3% Silber (Spot) 21,84 21,97 -0,6% -0,13 -6,3% Platin (Spot) 961,49 962,00 -0,1% -0,51 -0,9% Kupfer-Future 4,34 4,31 +0,8% +0,04 -2,2%

