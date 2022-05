DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INFLATION - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat angesichts der hohen Preissteigerungen weitere Entlastungen in Aussicht gestellt. "Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht von uns, dass wir sie damit nicht allein lassen", sagte Scholz. "Die Probleme sind real und spürbar", sagte der Kanzler mit Blick auf die hohe Inflation. "Vieles wird teurer, vom Benzin über die Ausgaben für das tägliche Leben." Scholz verwies auf die bereits beschlossenen zwei Entlastungspakete, fügte aber hinzu: "Und wenn es die Lage erfordert, werden wir weitere Entscheidungen zur ganz konkreten Entlastung treffen." (Neue Berliner Redaktionsgemeinschaft, Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

VERSICHERER - Der Zangengriff aus hoher Inflation und niedrigen Kapitalmarktzinsen führt zu sinkender Realverzinsung. Diese ist laut der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) aktuell so negativ wie nie und werde auch mittelfristig negativ bleiben. Darunter leide die Lebensversicherung. Die DAV fordert daher von der Politik, die rechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Versicherer müssten mehr in chancenreiche Anlagen investieren können. Wichtig sei die Lockerung der vollständigen Beitragsgarantie bei Riester bzw. in Teilen der betrieblichen Altersversorgung und umfasse auch die Anpassung handels- oder aufsichtsrechtlicher Hürden für Anlagen in Aktien und Infrastruktur. (Börsen-Zeitung)

ÜBERSCHULDUNG - Der Vorsitzende des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen im Bundesministerium für Verbraucherschutz, Peter Kenning, schlägt angesichts der Kosteinsteigerungen für Verbraucher Alarm. "Die Anzeichen für eine Zunahme der Verbraucherüberschuldung sind deutlich", sagte er dem Handelsblatt. Geplante, größere Anschaffungen würden verschoben, noch vorhandene Rücklagen aufgebraucht und das eigene Konto überzogen. Der Ökonom sieht die Politik am Zug, gegenzusteuern, etwa mit einem Kreditmoratorium, ähnlich wie im ersten Corona-Lockdown, als Mietzahlungen und die Tilgung von Krediten vorübergehend ausgesetzt werden konnten. (Handelsblatt)

BUNDESWEHR - Vor dem Hintergrund der russischen Großoffensive hat Bundeskanzler Olaf Scholz zusätzliche Unterstützung für die Ukraine angekündigt. "Wir haben Waffen geliefert und werden weitere Waffen liefern", sagte er. "Diese Bestellungen laufen", erklärte Scholz mit Blick auf eine mit der Kiewer Regierung abgesprochenen Industrieliste. Die Lieferung von Gepard-Flugabwehrpanzern sei für Ende Juli vereinbart, die Ausbildung ukrainischer Soldaten an der Panzerhaubitze 2000 bereits im Gange. Über die Kritik aus Warschau, dass der vereinbarte Ersatz für polnische Lieferungen an die Ukraine bisher nicht bereitgestellt wurde, zeigte sich der Kanzler "ziemlich verwundert". (Neue Berliner Redaktionsgemeinschaft, Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

TANKRABATT - Der Chef des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Michael Hüther, hat den Tankrabatt als ordnungspolitischen Fehler und falsches Instrument gegen hohe Kraftstoffpreise kritisiert. "Im Sinne der Ordnungspolitik soll die Politik lediglich in den Markt eingreifen, wenn der Preisanstieg auf missbräuchliche Marktmacht zurückzuführen ist", sagte Hüther der Augsburger Allgemeinen. Der IW-Chef bemängelte die fehlende Zielgenauigkeit der vorübergehenden Senkung der Energiesteuer, die ab Mittwoch greift. "Ein Trankrabatt ist weder verteilungspolitisch effektiv, da er unabhängig von der Bedürftigkeit entlastet, noch ist er unternehmens- beziehungsweise branchenpolitisch treffsicher." (Augsburger Allgemeine)

FACHKRÄFTEMANGEL - Ohne Zuwanderung hat Deutschland gegen den Fachkräftemangel keine Chance, sagt Arbeitsagentur-Chef Detlef Scheele im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Er ist gegen die Aussetzung der Hartz-IV-Sanktionen und versichert, die Deutschen müssten trotz Krisenstimmung nicht um ihren Arbeitsplatz fürchten. "Wir haben keinen Mangel an Arbeit, sondern an Arbeitskräften", so Scheele. (Süddeutsche Zeitung)

GAS-EMBARGO - Evonik-Chef Christian Kullmann hat erneut vor einem raschen Gas-Embargo gewarnt. "Sanktionen haben noch nie ein System ins Wanken gebracht", sagte Kullmann beim "Ständehaus-Treff", einer Veranstaltung der Rheinischen Post. Die Verluste an Wohlstand, Wertschöpfung und Arbeitsplätzen wären dramatisch. Aus Sicht der Chemie gelte: "Ein Gas-Embargo ist Mitte 2024 verkraftbar". Kullmann fügte hinzu: "Die russische Bevölkerung ist nicht unser Feind, das ist Putin." Daher habe Evonik seine Geschäfte in Russland nicht abrupt beendet. (Rheinische Post)

EU - EVP-Fraktionschef Manfred Weber will nach seiner Wahl zum neuen Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei für eine schnelle Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzip bei wichtigen EU-Entscheidungen kämpfen. "Wir müssen in Europa den Kleinmut überwinden und jetzt historische Entscheidungen fällen", sagte der stellvertretende CSU-Chef. "Der lähmende Streit um das Sanktionspaket beim EU-Gipfel zeigt einmal mehr, dass wir endlich das Prinzip der Einstimmigkeit abschaffen müssen", betonte Weber. (Augsburger Allgemeine)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2022 01:13 ET (05:13 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.