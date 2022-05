DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Private Equity

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Sechste Akquisition in 2022: Mutares übernimmt das Geschäft mit Hochleistungs-Kunststoffteilen der MANN+HUMMEL Gruppe Gesamtumsatz von ca. EUR 500 Mio.

Die Akquisition umfasst MANN+HUMMEL-Produkte jenseits von Filtrations- und Separationslösungen und dient der Stärkung des Segments Automotive & Mobility

Signifikante Synergien mit der LMS und SFC Solutions Group und Möglichkeit zum Ausbau eines Tier-1-Zulieferers mit mehr als EUR 1,3 Mrd. Umsatz München, 31. Mai 2022 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftes mit Hochleistungs-Kunststoffteilen von MANN+HUMMEL unterzeichnet. Das Segment umfasst Produkte jenseits von Filtrations- und Separationslösungen, unter anderem Luftansaugkrümmer, Hochdruckluftleitungen und Flüssigkeitsbehälter. Darüber hinaus haben Mutares und MANN+HUMMEL im Rahmen der Transaktion eine Produktionskooperation vereinbart, die zum Gesamtumsatz von EUR 500 Mio. beitragen wird. Die MANN+HUMMEL Gruppe mit Hauptsitz in Ludwigsburg entwickelt unter den beiden Geschäftsfeldern Transportation und Life Sciences & Environment intelligente Filtrations- und Separationslösungen, die eine sauberere Mobilität, saubere Luft und sauberes Wasser ermöglichen. Diese Akquisition des Geschäftes von MANN+HUMMEL wird das Segment Automotive & Mobility stärken. Im Rahmen der Transaktion wird Mutares das gesamte Geschäft jenseits von Filtrations- und Separationslösungen von MANN+HUMMEL erwerben, welches im Kern die Produktionsstätten in Bad Harzburg, Sonneberg (Deutschland) und Laval (Frankreich) mit insgesamt ca. 1.500 Mitarbeitern beinhaltet. Das Geschäft von MANN+HUMMEL ist im Markt sehr gut positioniert und beliefert weltweit namhafte Erstausrüster in der Automobilindustrie. Zusätzlich wird es von Synergieeffekten mit der LMS und der SFC Solutions Group profitieren, welche ihren Kunden gemeinsam ein breites Produktportfolio von Spritzgusskomponenten und Elastomerbauteilen weltweit anbieten können. "Ich freue mich sehr, die Akquisition des Geschäftes mit Hochleistungs-Kunststoffteilen von MANN+HUMMEL zu verkünden. Mit unserer Expertise in der Automobilindustrie und dem Trend zur E-Mobilität sehen wir neue Chancen und damit enormes Wachstumspotenzial für das Unternehmen. Gerade das Synergiepotenzial mit LMS und der SFC Solutions Group wird die Gesellschaft zu einem unverzichtbaren Partner im Automobilzulieferbereich von Kunststoffen und Elastomeren machen", kommentiert Johannes Laumann, CIO der Mutares SE & Co. KGaA.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von mind. EUR 4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf mind. EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding in einer Größenordnung von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

