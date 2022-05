The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.05.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.05.2022ISIN NameGB00BM8QTL73 SUSTAIN.CAP. 20/25 MTNUS857753AA59 SPST 21-CL2 21/22 MTNUSU8573TAA17 SPST 21-CL2 21/22 MTNXS2007223709 KRED.F.WIED.19/22 MTN SKDE000DK0B3J1 DEKA IHS SERIE 7283DE000SK003C7 SPK KOELNBONN HPF.024DE000DG4UFF6 DZ BANK IS.A892US025932AK06 AMER. FINL GRP 2026DE000CB0F4P3 COBA FESTZINSANL.S.IHS368DE000CB0F4Q1 COBA STUFENZANL IHS 16/22AT0000A1AE65 ERSTE GP BNK14-22FLR 1363CH0129918071 SWEDBK HYPO. 11/22 MTNGB00BJFT0609 KAEVA 19/24 MTNGB00BJFT0591 KAEVA 19/24 MTNGB00BJFT0716 KAEVA 19/24 MTNGB00BM8QTK66 SUSTAIN.CAP. 20/25 MTNXS1426024318 FCE BANK PLC 16/22 MTNDE000NLB2GF9 NORDLB IS.S.1684XS1241546420 NATIONWIDE BLDG 15/22 MTNXS1242327168 BRF 15/22 REGSDE000MHB06J1 MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1546DE000A2YNQR7 LLOYDS FONDS AG WD19/22