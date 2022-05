Der Anlagefonds Procimmo Swiss Commercial Fund II hat im ersten Halbjahr 2022 (per 31. März) die Erträge erneut gesteigert.Zürich - Der Procimmo Swiss Commercial Fund II (PSCF2) schliesst erneut mit einem positiven Resultat im ersten Halbjahr ab. Die Anlagerendite beläuft sich über zwölf Monate berechnet auf 5.34%. Im Vergleich zur Vorjahresperiode nimmt der Gesamterfolg per 31. März 2022 um über 18.6% zu. Die Mietzinseinnahmen steigen in der Berichtsperiode ebenfalls um 20.5%. Das Total der Erträge steigt per 31.

