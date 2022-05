DJ Montana Tech Components AG setzt langfristige Wachstumsstrategie erfolgreich fort - Gesamtumsatz der Unternehmensgruppe stieg im 1. Quartal 2022 um 15,9 Prozent

Reinach (pts007/31.05.2022/08:10) - Montana Tech Components, die Unternehmensgruppe des österreichischen Unternehmers Michael Tojner, kann das erste Quartal 2022 mit einem signifikant höheren Gesamtumsatz im Vergleich zum Vergleichszeitraum 2021 abschließen. Die Industriegruppe mit den drei Divisionen VARTA AG, Aluflexpack AG und Montana Aerospace AG erwirtschaftete im ersten Quartal 2022 einen Gesamtumsatz von EUR 505,4 Mio (+15,9 % im Vergleich zum 31. März 2021). Das EBITDA belief sich auf EUR 61,9 Mio. (-17,9 %). Der Rückgang ist auf die überproportional hohen Produktions- und vor allem Energiekosten infolge der des russischen Kriegs gegen die Ukraine zurückzuführen.

Das Quartalsergebnis basiert auf dem konstanten Umsatzanstieg der Aluflexpack AG sowie einem stetigen Zuwachs an Marktanteilen der Montana Aerospace AG, die im ersten Quartal 2022 einen deutlichen Umsatzanstieg in sämtlichen Geschäftsbereichen - vor allem im Bereich E-Mobility und Aerospace - verzeichnet.

Michael Tojner, Mehrheitseigentümer und CEO der MONTANA Tech Components AG: "Mit unseren drei starken Divisionen verfolgen wir eine dynamische Wachstumsstrategie und wir haben auch in der Corona-Krise - entgegen den Trends - voll in den Ausbau unserer Fertigungs-kapazitäten und -kompetenzen investiert. Unternehmensakquisitionen, neue Werke, Forschung und Entwicklung in dynamischen Zukunftsmärkten. So haben wir uns erneut als richtungsweisender Innovations- und Wirtschaftstreiber aufgestellt und blicken optimistisch in die Zukunft."

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2022 prognostizieren wir eine gesicherte Marktposition der Montana Tech Components Gruppe und bestätigen erneut die langfristige Wachstumsstrategie. Die Umsatzprognosen für 2022 können in den Divisionen VARTA AG, Aluflexpack AG und Montana Aerospace AG bestätigt werden. Bei Montana Aerospace werden durch die Integration der Asco-Gruppe signifikante Effizienzgewinne und Synergieeffekte erwartet. Mit dieser Übernahme , die am 31. März 2022 abgeschlossen wurde, gewinnt Montana Aerospace AG 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 142.000 m2 an Industrieflächen sowie vier Fertigungsstandorte hinzu. Die Montana Aerospace profitiert ebenfalls vom Restart der gesamten Luftfahrtindustrie aus der Covid-Krise. Angesichts der stark steigenden Nachfrage vonseiten großer Flugzeugbauer, deren Build rates sich allmählich wieder dem Stand vor der Pandemie annähern, fährt Montana Aerospace die Produktion hoch. Dank der signifikanten Investitionen in Kapazitätsausweitungen, die in den neuen Werken in Rumänien und Vietnam getätigt wurden, kann die Montana Aerospace ihre Kunden nun auch in den Bereichen unterstützen, in denen es den Mitbewerbern aufgrund der jüngsten Krisenjahre schwerfällt, die hohe Nachfrage zu bedienen. Als hochgradig vertikal integrierter Zulieferer kann Montana Aerospace nicht nur die Projektabwicklung deutlich straffen, sondern auch Lieferzeiten deutlich verkürzen.

Die Aluflexpack AG nimmt im vierten Quartal 2022 eine der weltweit modernsten und effizientesten Anlagen zur Konvertierung von Aluminium zu hochwertigen flexiblen Verpackungs- und Barrierelösungen in Betrieb und kann dadurch bestehende Märkte stärken und neue erschließen. Mit dem neuen modernen Werk in Drnis (Kroatien), das im vierten Quartal 2022 in Betrieb geht, werden die Produktions- und die Lagerflächen um 13.000 m2 erweitert.

Bei der VARTA AG werden für das zweite Quartal Umsätze bis zu 205 Mio. und ein Konzernumsatz für 2022 zwischen 950 Mio. und 1 Mrd. erwartet. Ein weiterer Meilenstein 2022: Die VARTA.wall, ein Hochleistungsstromspeicher in einzigartigem Aluminium-Design, ist der Auftakt einer neuen Produktgeneration für das energieautarke Wohnen. Die VARTA.wall wurde in Deutschland entwickelt, wird in Europa produziert und ist als erster Hochvolt-Speicher von VARTA mit einer Kapazität von zehn bis 20 Kilowattstunden verfügbar.

"Alle drei Divisionen der Montana Tech Components AG sind im vergangenen Jahr trotz Covid-Krise gewachsen. Die Auswirkungen des russischen Krieges gegen die Ukraine stellen uns alle vor neuen Herausforderungen. Das fordert uns natürlich, aber wir sind darauf vorbereitet", betont Michael Tojner, Mehrheitseigentümer und CEO der MONTANA Tech Components AG.

Der Quartalsberichte der MTC Gruppe für das 1. Quartal 2022 ist unter diesem Link abrufbar: http:// www.montanatechcomponents.com/de/investor-relations

Über MONTANA TECH COMPONENTS AG

Die 2006 gegründete MONTANA TECH COMPONENTS AG ist eine global aktive Industriegruppe, die sich auf Schlüsseltechnologien in Zukunftsmärkten spezialisiert hat. Die Unternehmen der wachstumsorientierten Gruppe zählen auf ihrem jeweiligen Gebiet zu den Marktführern. Mit ihrem Fokus auf ausgewählte Schlüsseltechnologien, Marktführerschaft und fortlaufende Innovationen verfolgt MTC in ihren Divisionen - VARTA AG, Aluflexpack AG, Montana Aerospace AG - eine nachhaltige Wachstumsstrategie. 2021 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 1,96 Mrd. EUR. Montana Tech Components unterhält 87 Standorte in 36 Ländern in aller Welt und beschäftigt per Q4 2021 rund 11.600 hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. http://www.montanatechcomponents.com

Über MONTANA AEROSPACE AG

Die MONTANA AEROSPACE AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luftfahrt mit globalen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Die Gesellschaft beschäftigt rund 6.800 hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an 32 Standorten auf vier Kontinenten in der Konzeption, Entwicklung und Produktion von zukunftsweisenden Technologien auf Basis von Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl tätig sind, die in den Zukunftssektoren Luftfahrt, E-Mobilität und Energie zum Einsatz kommen. http:// www.montana-aerospace.com

Über VARTA AG

Die VARTA AG produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig. Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, LithiumIonen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. Der VARTA AG Konzern beschäftigt derzeit nahezu 4.800 Mitarbeiter. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. http://www.varta-ag.com

Über ALUFLEXPACK AG ALUFLEXPACK stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee & Tee, Pharma, Tiernahrung, Süßwaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-how, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Großunternehmungen. Die ALUFLEXPACK mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben jeweils einem Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich, Türkei und Polen auch über vier Produktionsstandorte in Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 31. Dezember 2021 auf 1.342 Mitarbeiter. http://www.aluflexpack.com

Rückfragehinweis: Jürgen Beilein Tel: +43 664 831 2 841 Email: j.beilein@montanatechcomponents.com http://www.montanatechcomponents.com

