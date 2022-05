Mutares Aktie erscheint nach Q1-Zahlen, dem gestern angekündigten Teil-Exit über ein IPO und dem heute gemeldeten sechsten (!) Zukauf in diesem Jahr "hinschauenswert". Aus dem Schwerpunkt Automotive kommen die neuen 500 Mio EUR Umsatz für das Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) Portfolio.Während der Exit über die Börse bei der Nordec Group - Volumen knapp 70 Mio EUR erwartet -erinnert an den im März letzten Jahres abgeschlossenen Exit durch den Verkauf der restlichen Beteiligung (nwm, 11.03.2021 "Mutares Aktie: STS Verkauf "erfolgreichster Exit" der Firmengeschichte"), passt der heutige ...

