Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Für den heimischen Markt ging es gestern nach oben, der ATX konnte mit einem Plus von 0,5% in die neue Woche starten. Insgesamt war der Handel sehr ruhig und eher umsatzarm, bei den Einzeltiteln kamen Impulse von Unternehmensergebnissen. So ist nach dem Rekordjahr 2021 mit dem bisher höchsten Gewinn die S Immo auch gut ins neue Jahr gestartet, im ersten Quartal legte das Periodenergebnis von 9,9 Millionen auf 24,1 Millionen Euro zu. Das Ergebnis lag über den Erwartungen, hatte aber für den Aktienkurs in Anbetracht der Übernahme durch die CPI Property kaum mehr Bedeutung, der Titel musste 0,2% nachgeben. Abschreibungen und Wertminderungen, hauptsächlich im Russlandgeschäft, haben indes den auf Büros und ...

