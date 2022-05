Onera Health präsentiert jüngste Daten in Form eines Poster Abstracts auf der SLEEP 2022, der Jahrestagung der Associated Professional Sleep Societies, LLC (APSS).

Onera Health, ein Vorreiter, der die Schlafmedizin und Überwachung aus der Ferne transformiert, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein innovatives, auf Pflastern basierendes Polysomnographie-System (PSG) Onera STS im Rahmen einer Late-Breaking Abstract Session auf der SLEEP 2022, der Jahrestagung der American Academy of Sleep Medicine (AASM) und der Sleep Research Society (SRS) präsentieren wird, die vom 4. bis 8. Juni in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina stattfindet.

Der Onera-Forscher Flavio Raschellà, PhD, wird die neuesten Daten der derzeitigen klinischen Validierungsstudien im Hinblick auf das neueste FDA-geprüfte Onera STS (Sleep Test System) des Unternehmens präsentieren und dabei weitere Belege für die Wirksamkeit und Präzision aufgezeichneter klinischer Informationen der Lösung von Onera im Vergleich zu traditioneller PSG-Prüfung im Labor liefern.

Darüber hinaus wird Onera seine bahnbrechende Lösung auf der SLEEP 2022 am Stand Nr. 168 im Charlotte Convention Center vorstellen.

Die 36. Jahrestagung der Associated Professional Sleep Societies, LLC (APSS) auf der SLEEP 2022 ist ein Joint-Venture von AASM und SRS und bringt renommierte Fachleute zusammen, deren Hintergründe, Perspektiven und Erfahrungen die Diversität unterschiedlicher Bereiche der Schlafmedizin sowie der zirkadianen und Schlafforschung widerspiegeln.

Details des Abstracts und der Postersession von Onera:

Titel Klinische Validierung eines drahtlosen, auf Pflastern basierendem Polysomnographie-Systems: Eine Pilotstudie

Datum Dienstag, 7. Juni 2022, von 17.15 Uhr bis 18.15 Uhr

Late-Breaking Abstract Session Kennung LBA044

Posterwandnummer 323

Autoren Raschellà F., Sekeri M., Andries D., Oloo M., Schneider H., Ermers P., and de Francisco R.

Über Onera

Onera Health leistet Pionierarbeit und transformiert die Schlafmedizin sowie die Fernüberwachung des Schlafs. Die bahnbrechenden Diagnostiklösungen und -dienste des Unternehmens helfen Millionen von Menschen, die unter Beschwerden im Zusammenhang mit Schlafproblemen leiden, während sie gleichzeitig auch die Behandlung einer Reihe anderer chronischer Krankheiten ermöglichen, unter anderem neurologische Erkrankungen sowie Herz- und Atemwegserkrankungen, und nicht zuletzt die Gesundheit und Lebensqualität von Patienten in aller Welt verbessern. Die innovativen Lösungen des Unternehmens generieren umfassende physiologische Daten und Gesundheitsdaten für Mediziner in einer Vielzahl von klinischen und nicht klinischen Umgebungen, die dazu eingesetzt werden, die Versorgung der Patienten zu optimieren und die Kosten für das Gesundheitswesen zu senken. Onera unterhält Niederlassungen in den Niederlanden und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.onerahealth.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220530005143/de/

Contacts:

Soukaina Adnane-Murphy

Tel.: +31 (0)40 3082177

E-Mail: media@onerahealth.com