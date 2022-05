Axa-Tianping Führender ausländischer Schaden- und Unfallversicherer in China nutzt das Potenzial der KI zur Beschleunigung der digitalen Transformation

AXA Tianping Property CasualtyInsurance Co., Ltd. ("AXA Tianping"), eines der größten und am stärksten diversifizierten Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen Chinas, und Akur8, ein Unternehmen für KI-gestützte Versicherungstechnologie, freuen sich, ihre Kooperation bekannt zu geben. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die Aktuar- und Pricing-Teams von AXA Tianping ihren Pricing-Prozessmithilfe der leistungsstarken KI-Technologien von Akur8 weiter verbessern. AXA Tianping wird als 13. AXA-Geschäftseinheit und erstes Versicherungsunternehmen in China die Pricing-Plattform von Akur8 einsetzen dies unterstreicht die Anstrengungen von Akur8 für kontinuierliche Innovation und Verbesserungen mit dem Ziel, seine Kunden besser zu bedienen.

Die patentierte Akur8-Technologie "Transparent Artificial Intelligence" wird AXA Tianping dabei unterstützen, die Zeit bis zur Markteinführung durch die Automatisierung der Tarifmodellierung im Rahmen des Pricing-Prozesses mithilfe maschinellen Lernens zu verkürzen und die Performance von Policen durch robuste KI-gestützte Vorhersagen zu optimieren. Ganz im Sinne seines kundenorientierten Ansatzes wird AXA Tianping die Akur8-Technologien nutzen, um schneller auf ein dynamisches Risikoumfeld reagieren zu können. Ferner wird das Unternehmen ein vielfältiges Portfolio preisgünstiger Produkte auf den Markt bringen, um den sich ändernden Kundenerwartungen gerecht zu werden, und gleichzeitig eine umfassende Transparenz und rigorose Kontrolle sicherzustellen.

AXA Tianping und Akur8 verfolgen beide ambitionierte Wachstumsziele für den chinesischen Markt. AXA Tianping ist in vollständigem Besitz der AXA Group und bietet ein umfassendes Angebot an hochwertigen, personalisierten Produkten und Dienstleistungen bei Kranken-, Kraftfahrzeug-, Lebens- und Unternehmensversicherung. Seit mehr als 20 Jahren ist das Unternehmen in China ansässig. Derzeit betreut es landesweit mehr als drei Millionen Kunden und betreibt über 25 Filialen in ganz China. Während AXA Tianping seine "Payer-to-Partner"-Strategie weiter ausbaut und sich dem Ziel widmet, Kunden bei jedem Aspekt ihres Lebens zu unterstützen, wird diese Partnerschaft mit Akur8 die Aktuare und Mitglieder des Pricing-Teams des Unternehmens dabei unterstützen, sich auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist Kunden und Produkte und durch solide Daten untermauerte Entscheidungen noch schneller treffen, um einen greifbaren geschäftlichen Nutzen und Wachstum auf dem chinesischen Markt zu fördern.

"Akur8 bringt modernste Technologien in unseren Preisfindungsprozess ein, die uns dabei helfen, weiterhin nach technischer Perfektion zu streben, um unseren Kunden wertvolle Versicherungslösungen effizienter anzubieten und dabei ein Höchstmaß an Transparenz und Kontrolle zu gewährleisten. Wir sind davon überzeugt, dass Akur8 nicht nur eine erhebliche Bereicherung für die Tätigkeit unseres Teams entlang der gesamten Pricing-Wertschöpfungskette sein wird, sondern auch für unsere Kunden einen signifikanten Mehrwert schaffen wird, da Akur8 eine stärkere Personalisierung und gezieltes Pricing in einem dynamischen Marktumfeld ermöglicht. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Akur8, um das Potenzial unseres Geschäfts noch besser zu nutzen", so Scott Yin, Chief Pricing Officer Chief Actuary bei AXA Tianping.

"Wir sind sehr erfreut, diese Zusammenarbeit mit AXA Tianping in China bekannt geben zu können. AXA Tianping ist ein etablierter und namhafter Versicherer, und wir freuen uns darauf, die versicherungstechnische Abteilung bei ihrer branchenführenden Strategie und ihren innovativen Initiativen zu unterstützen. Die APAC-Region war schon immer ein strategischer Markt für uns. Seit geraumer Zeit haben wir dort unsere Präsenz in verschiedenen Regionen und Versicherungssparten verstärkt. Diese Kooperation ist eine vielversprechende Gelegenheit für Akur8, den chinesischen Sachversicherungsmarkt zu betreten und seine globalen Beziehungen zu AXA zu stärken", berichtet Samuel Falmagne, CEO bei Akur8.

Durch diese synergetische Partnerschaft mit Akur8 unterstreicht AXA Tianping sein starkes Engagement für die Einführung zukunftsweisender Technologien und die Nutzung seines technischen Know-hows auf globaler Ebene, um den regionalen Markt zu bedienen. Auch künftig wird AXA Tianping seine Kunden mit einem umfassenden Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen effizient und effektiv betreuen und in allen Lebensbereichen als echter Partner auf ihrem gesamten Lebensweg zur Seite stehen.

Über AXA Tianping

Als Mitglied der AXA Group ist AXA Tianping (in China als AXA Tianping Property Casualty Insurance Co., Ltd. registriert) einer der größten und am stärksten diversifizierten globalen Versicherungsunternehmen Chinas mit einem umfassenden Angebot an hochwertigen, personalisierten Produkten und Dienstleistungen, das den sich wandelnden Bedürfnissen der Kunden in den Bereichen Gesundheit, kommerzielle Versicherungen und Sach- und Haftpflicht gerecht wird. Das Unternehmen bedient derzeit landesweit über fünf Millionen Privat- und Geschäftskunden und unterhält 25 Filialen in 20 Provinzen in ganz China. AXA Tianping verlagert derzeit seinen Schwerpunkt auf den Gesundheitssektor und setzt in China neben innovativen Technologien und effektivem Vertrieb auf eine kundenorientierte "Payer-to-Partner"-Strategie, um Kunden bei jedem Aspekt ihres täglichen Lebens zu unterstützen. Die preisgekrönten Dienstleistungen von China Banking and Insurance Information Technology Management (CBIT) wurden 2019 mit einem "AA"-Rating ausgezeichnet, der höchsten Bewertung des Landes. Im Jahr 2021 wurde das Unternehmen auf dem 16. Annual Finance Summit of Asia als "The Insurance Brand of the Year" geehrt. 2020 erhielt das Unternehmen von Insurance Asia die Auszeichnung "International General Insurer of the Year" und 2021 und 2020 von S&P Global Ratings ein A-Rating, was den weltweiten Einfluss und das langfristige Engagement des Unternehmens auf dem regionalen Markt reflektiert. AXA Tianping wurde 2014 zunächst als Jointventure-Unternehmen in die AXA Group aufgenommen, bevor es 2019 vollständig in den Besitz der Gruppe überging. Die AXA Group mit Sitz in Paris ist heute eine der weltweit führenden Versicherungs- und Vermögensverwaltungskonzerne. Im Jahr 2021 belegte es Platz 46 auf der Fortune Global 500-Liste der größten Unternehmen der Welt. Seit mehr als 20 Jahren ist das Unternehmen in China präsent und bietet seinen regionalen und globalen Kunden die gesamte Palette an Versicherungs- und Schutzlösungen.

Über Akur8

Akur8 revolutioniert den Tarifierungsprozess von Versicherungen mit Transparenter KI. Die cloud-basierte Plattform verbessert die Tarifierungsmöglichkeiten von Versicherern mit beispielloser Geschwindigkeit und Genauigkeit über den gesamten Preisgestaltungsprozess hinweg, ohne dabei Kompromisse bei der Überprüfbarkeit oder Kontrolle einzugehen.

Unsere modulare Tarifierungsplattform automatisiert die technische und kommerzielle Prämienmodellierung. Sie ermöglicht Versicherern, angepasste und genaue Tarife im Einklang mit ihrer Geschäftsstrategie zu berechnen, während die absolute Kontrolle über die erstellten Modelle behalten bleibt, wie von den Aufsichtsbehörden weltweit gefordert wird. Mit Akur8 wird der Zeitaufwand für die Modellierung um das 10-fache reduziert, die Prognoseleistung der Modelle um 10 erhöht und das Potenzial zur Verbesserung der Schadenquote um 2-4 gesteigert.

Akur8 hat bereits mehr als 45 Kunden in mehr als 20 Ländern, darunter AXA, Generali, Munich Re und Vienna Insurance Group, die Spezialversicherer Canopius und Tokio Marine Kiln, die Insurtechs Wakam und wefox sowie die Versicherungsgenossenschaft Matmut. 700 Aktuare nutzen Akur8 täglich, um ihre Tarifierungsmodelle für alle Sparten zu erstellen.

