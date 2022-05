Zalando hatten in den letzten Wochen wohl schon die meisten kursseitig abgeschrieben. Jetzt geht's überraschend wieder rauf, wie unser w:o Chartexperte Stefan Klotter bereits vor zehn Tagen treffend voraussagte! Chance!

Der einstige Corona-Gewinner Zalando musste in den letzten Monaten kräftig Federn lassen. Von über 100 Euro stürzte der Kurs des Online-Modehändlers in die 30er-Region und fiel damit auf Vor-Corona-Niveau zurück. Diese Roundingtop-Formation analysierte Charttechnik-Experte Stefan Klotter in seinem Video vom 20.05. Hier geht's zum Video.

Stefan Klotters Fazit in der wallstreet:online TV-Sendung: "Das negative Muster ist abgearbeitet, die Karten werden neu gemischt, der Ausbruch findet statt." Seit Klotters Prognose mit Kurszielen von 42 Euro im ersten und 49 Euro im zweiten Schritt hat der Wert bereits über zehn Prozent hinzugewonnen. Die Kursziele hätten weiter Bestand, an der positiven Einschätzung habe sich nichts geändert, so Stefan Klotter.

Text: Stefan Klotter und Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

