plenum AG: plenum startet nach einem volatilen, durch die Coronapandemie beeinträchtigten Geschäftsjahr 2021, gut in das Geschäftsjahr 2022



31.05.2022 / 09:03

Die Auswirkungen der Coronapandemie auf das laufende Projektgeschäft konnten im Geschäftsjahr 2021 nicht wie noch im Jahr davor abgefedert werden. Im Zuge der herausfordernden Rahmenbedingungen, mit einem sehr volatilen Kundenverhalten und einer Vielzahl coronabedingter Ausfälle in der plenum Belegschaft, wurde das Geschäftsjahr 2021 mit einem Umsatz in Höhe von 17.305 Tsd. Euro und einem Ergebnis von 625 Tsd. Euro schwächer als im Vorjahr, aber im Rahmen der zuletzt kommunizierten Erwartungen, abgeschlossen.



Mit der Akquisition der RFC Professionals GmbH, Oestrich-Winkel (RFC) und der Gründung der plenum AG (Schweiz) in Zürich, gelangen plenum gleichwohl wichtige Weichenstellungen für die weitere Entwicklung der Gesellschaft.



RFC ist seit über 10 Jahren in den Beratungsfeldern Risikocontrolling, Finanzen und Controlling sowie im Bereich Compliance mit rund 30 Professionals in der Finanzindustrie etabliert. Erste gemeinsame Projekte zeigen bereits zusätzliches Potenzial der vereinten Möglichkeiten im ersten Quartal 2022 auf. Der Start ins Geschäftsjahr 2022 ist ebenso gut gelungen. Der Umsatz liegt mit rund 6.200 Tsd. Euro leicht über den Erwartungen. Das Ergebnis entwickelt sich im ersten Quartal 2022 planmäßig.

Der positive Geschäftsverlauf des ersten Quartals wird von allen Geschäftsbereichen gleichermaßen getragen. Die Versicherungsbranche sowie Beratungsprojekte zur Verbesserung der IT Governance und Compliance bzw. zur Stärkung der Unternehmensresilienz konnten dabei die höchsten Zuwächse erzielen.



Die positiven Ergebnisse des ersten Quartals 2022 lassen sich jedoch nicht linear auf das Gesamtjahr hochrechnen. Die Auswirkungen der noch nicht vollständig überwundenen Coronapandemie, des Ukrainekrieges, den gestörten Lieferketten und der Inflationsentwicklung auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung bzw. das Investitionsverhalten der Kunden ist nicht prognostizierbar. Unter der Annahme eines vor diesem Hintergrund stabilen Umfeldes, erwarten wir einen Anstieg des Umsatzes auf über 24.000 Tsd. Euro. für das Geschäftsjahr 2022.



Zusätzliches Marktpotenzial bietet das neue Beratungsfeld "Nachhaltigkeit", welches durch die plenum Partnerin Berenike Wiener weiterentwickelt wird und der RFC Regulyzer, eine AI-basierte Software zur effizienten Steuerung regulatorischer Anforderungen. Die Vermarktung der bereits in ersten Pilotimplementierungen erprobten Anwendung startet im ersten Halbjahr 2022.



Über die plenum AG:

Die plenum AG (ISIN DE000A161Z44) ist eine unabhängige, mittelständisch geprägte und von Partnern geführte Managementberatung. An der Seite ihrer Kunden begleiten und gestalten über 130 plenum Berater*innen seit mehr als 35 Jahren komplexe, herausfordernde Veränderungsprojekte an der Nahtstelle von Business und IT. plenum versteht sich als umsetzungsstarker Beratungspartner mit ausgeprägter Strategiekompetenz in den drei Kernbranchen Finanzinstitute, Energie & Mobilität und Versicherungen.

plenum besetzt die drei Schwerpunktthemen Digital Advisory, Process Advisory sowie Risk & Compliance Advisory und ist mit Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz im gesamten deutschsprachigen Raum vertreten.





Kontakt:

plenum AG

Investor Relations

The Squaire West 15, Am Flughafen

60549 Frankfurt am Main

EMail: aktie@plenum.de

