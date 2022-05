Am 20. April veröffentlichte Tesla die Zahlen für das erste Quartal 2022. Tesla hat dabei ein Rekordquartal beendet. In den ersten drei Monaten 2022 stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 81 Prozent auf 18,76 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn kletterte auf 3,32 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 633 Prozent im Jahresverglcich entspricht. Die Analysten hatten im Schnitt einen Umsatz ...

