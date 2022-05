Die Märkte für Kupfer, Blei und Nickel waren im ersten Quartal im Defizit. Überschüsse gab es dagegen bei Primäraluminium, Zinn und Zink. Dies berichtet das WBMS (World Bureau of Metal Statistics) in einer aktuellen Statistik. Aluminiummarkt: Verzerrungen durch chinesische Lockdowns Wie dem Bericht zu entnehmen ist, wurde auf dem Markt für Primäraluminium - also Aluminium, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...