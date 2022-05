Der Bitcoin hat seine Erholung am Montag im Tagesverlauf ausgebaut. Nachdem er bereits am frühen Morgen die wichtige 30.000-Dollar-Marke zurückerobert hatte, kratzte er am späten Abend bereits an der 32.000er-Marke. Im Bereich von 31.600 Dollar ist die Aufwärtsbewegung am Dienstagmorgen aber erst einmal ins Stocken geraten.Auf diesem Niveau notiert der Kurs bereits knapp oberhalb der Seitwärtsrange im Bereich zwischen 31.300 und 28.500 Dollar, die in den vergangenen zwei Wochen das Chartbild geprägt ...

