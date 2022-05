Nach der jüngsten Erholungsrallye schnauft der DAX am heutigen Dienstag durch. Die überraschend hohe Inflation in Deutschland hat die Angst vor steigenden Zinsen zurückgebracht und die wiedergewonnene Euphorie bei den Anlegern etwas gedämpft. Der deutsche Leitindex fällt im frühen Handel wieder unter 14.500 Zähler.Zuletzt hatte das Fed-Protokoll in den USA die Zinssorgen noch gemildert. Doch da die Teuerungsraten weiter hoch sind, herrscht nun Angst, dass dafür die EZB die Zügel straffen könnte. ...

