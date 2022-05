Schwechat/Berlin (ots) -Die BITMARCK-Unternehmensgruppe sorgt gemeinsam mit seinem Partner RISE für ein Novum im Zuge der digitalen Transformation des Gesundheitswesens: Erstmals konnte der Login in die E-Rezept-App der gematik mittels der im Rahmen der elektronischen Patientenakte (ePA) genutzten digitalen Identität realisiert werden. Für Versicherte bedeutet das eine deutliche Erleichterung: Ein Login kann für beide Anwendungen genutzt werden.Zum Hintergrund: Der Login in die E-Rezept-App mittels ePA bietet eine vollständige digitale Identität als Alternative zum bisher genutzten Login via NFC-fähiger elektronischer Gesundheitskarte (eGK) plus PIN. Diese flexible, hochsichere und erweiterbare Lösung stellt zugleich die Infrastruktur zur gesetzlich geforderten Bereitstellung der digitalen Identität zum 01. Januar 2023 dar."Eine starke ID ist ein wichtiger Teil der Evolution der digitalen Selbstbestimmung""BITMARCK unterstützt ein breites Leistungsspektrum rund um das E-Rezept: Nicht nur bezogen auf Frontend-Prozesse, sondern auch im Kontext der Dunkelverarbeitung. Die erste elektronische Verarbeitung eines E-Rezepts geschah durch uns und auch hier, bei der Bereitstellung des sogenannten Fasttrack Identity Providers, sind wir gemeinsam mit RISE der First Mover. Die BITMARCK-Gemeinschaft hat damit einmal mehr bewiesen, dass wir flexibel auf die Anforderungen des Marktes reagieren und passgenaue Lösungen bereitstellen. Denn: Digitalisierung muss einer klaren Linie folgen - immer unter Prämisse, den Nutzerinnen und Nutzern spürbare Mehrwerte zu bieten und zugleich die Versorgung mit zeitgemäßen Angeboten zu verbessern", so Andreas Strausfeld, Vorsitzender der BITMARCK-Geschäftsführung.Höchstes Schutzniveau am MobiltelefonChristian Schanes, Leiter TI und IT-Security bei RISE führt aus: "Der fachlich-technologische Kern ist hier die robuste und flexible RISE AccessKeeper Technologie. Diese Lösung zur Etablierung von EU-konformen digitalen Identitäten (DI) wurde von RISE unter anderem beim Registrieren, Identifizieren und Managen von Athleten und Athletinnen großer Weltsportverbände global erprobt und etabliert, setzt auf offene Standards wie Open ID Connect (OIDC) und OAuth 2.0 und wird in hochsicheren Rechenzentren betrieben. Mit dem RISE Trusted Service Manager verfügt RISE bereits über eine Lösung, um höchstes Schutzniveau im Mobiltelefon abzubilden."Einheitliche Kopplung an die TelematikinfrastrukturDer Sprecher der RISE-Geschäftsführung, Prof. Thomas Grechenig, ergänzt dazu: "Mit einem solidem Grundplan und sauberem Engineering wurde und wird so ein schnellerer Ausbau der Telematikinfrastruktur unterstützt und - das ist die höchste Priorität - die Nutzung für die Versicherten deutlich vereinfacht. Mehrere gesetzliche Krankenkassen und private Krankenversicherungen wurden so bereits mit einer digitalen Versicherten-Identität ausgestattet, die für jedes Kassen-/Versicherungs-eigene Service unmittelbar genutzt werden kann, eine einheitliche Kopplung an die Telematikinfrastruktur sicherstellt, aber vor allem das Thema Identitäten und Kooperation nachhaltig nach außen unprätentiös löst. Zum Nutzen der mobilen Kunden. Die Kunden von BITMARCK - mehr als 80 gesetzliche Krankenkassen - sind ab sofort Nutzer dieser ID-Lösung. Die Krankenkassen ersparen sich durch modular-evolutionäre Planung nicht nur ein komplexes Großprojekt, sondern auch viel Aufbauzeit und oft massive, babylonisch anmutende Integrationsprobleme.".Über RISE (Research Industrial Systems Engineering):Als Hersteller und Antreiber digitaler Technologien für Europa kann das vor mehr als 20 Jahren aus der TU Wien als F&E-Unternehmen ausgegründete IT-Haus RISE in Branchen wie Gesundheit, Mobilität, Finanzwesen, Retail, Verwaltung, Fertigung, Industrie und IT-Sicherheit jeweils auf führende Referenzen, langjährige Kunden, tragende Technologien, solide Produkte und tiefes Knowhow verweisen. RISE ermöglicht es Partnern solider Innovator und digitaler Transformator zu sein und gleichzeitig gutes altes Verfahrens- und Bestandswissen gewachsener Unternehmen und Institutionen seriös zu integrieren.Im deutschen Gesundheitswesen hat RISE seit 2006 führend im Aufbau der Telematikinfrastruktur (TI) mitgewirkt und zahlreiche Komponenten und Services zur Zulassung gebracht. So verantwortet RISE derzeit den laufenden Ausbau des RISE Konnektors, den Aufbau von 25 Millionen hochsicheren Patientenakten für mehr als 80 Kassen, ein Service für die sichere E-Mail-Kommunikation der Ärzte (KIM), den zentralen Identity Provider (IDP) der TI zu Zugriffsregelung auf Fachdienste wie das elektronische Rezept (e-Rezept), sowie viele weitere Spezial-Komponenten in der TI. RISE beliefert Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser mit Infrastruktur-Software und sorgt durchgängig für Wartung und Weiterentwicklung. Neben den ePA Lieferungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen stattet RISE eine wachsende Zahl an PKV Kunden mit der ePA Technologie aus.Als globales Softwarebauhaus sowie als Systemhersteller und Integrator verfügt RISE über tragende Erfahrungen, Technologien und Komponenten für landes- und europaweite Lösungen in vielen Digitalisierungssektoren wie Versicherungs-, Bezahl- und Bankwesens, Logistik, Transport, öffentliche Verwaltung, Industrie-IoT, IT-Sicherheitstechnik, Sicherheit am Mobiltelefon, digitale ID und Gov-Tech.RISE beliefert Geschäftspartner als Technologiehersteller oder Integrator, und überlässt Breitenkommunikation in der Regel seinen Kunden und Partnern. Detailinformationen zu Sach-, Projekt-, Technologie- und Forschungs-Themen bitte per Mail richten an: risetech@rise-world.com oder presse@rise-world.comÜber BITMARCKAls Managed Service Provider im IT-Markt der gesetzlichen Krankenversicherung treibt BITMARCK die Digitalisierung in der Branche und bei seinen Kunden mit innovativen Produkten, Lösungen und Services voran. Grundlage hierfür ist der GKV-Softwarestandard BITMARCK_21c|ng, der bei den angeschlossenen Krankenkassen im Einsatz ist. Kunden der Unternehmensgruppe sind die Betriebs- und Innungskrankenkassen sowie die DAK-Gesundheit und weitere Ersatzkassen - über 30.000 Mitarbeiter und rund 25 Millionen Versicherte in der GKV profitieren von den IT-Dienstleistungen von BITMARCK, mehr als 80 Prozent der deutschen gesetzlichen Krankenkassen sind Kunden der Unternehmensgruppe. 