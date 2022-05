Leer (ots) -Der deutsche Smart-Home-Hersteller eQ-3 behauptet seine Marktführerschaft auch im Jahr 2021 und ist laut Berg Insight "der größte Anbieter für Whole-Home-Systeme in Europa". Das unabhängige Marktforschungsinstitut kürt das Unternehmen aus dem ostfriesischen Leer auch im achten Jahr in Folge zum Marktführer. Die smarten Produkte von eQ-3 werden in 2,8 Millionen Haushalten eingesetzt. Besonders verbreitet sind die Geräte der Marke Homematic IP und der Vorgänger-Produktlinie Homematic.Trotz weltweiter Lieferengpässe bei Elektronikbauteilen ist der Smart-Home-Markt auch 2021 weiter gewachsen. Dank umsichtiger Planung blieb eQ-3 über das ganze Jahr lieferfähig und konnte seine Kunden und Fachpartner darüber hinaus mit neuen smarten Produkten begeistern, darunter der Homematic IP Türschlossantrieb und der mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnete Heizkörperthermostat Evo. Auch deshalb ist Homematic IP laut der Studie "Smart Homes and Home Automation" (2022) von Berg Insight das am schnellsten wachsende Whole-Home-System in Europa: Mehr als 41 Millionen Geräte der Marken Homematic und Homematic IP machen derzeit 2,1 Millionen Haushalte zu einem smarten Zuhause."Homematic IP bietet unübertroffene Produktvielfalt, Flexibilität, eine einfache Bedienung und kompromisslose, vom VDE zertifizierte Sicherheit. Unser anhaltender Erfolg beweist, dass Kunden diese Alleinstellungsmerkmale unseres Systems erkennen und zu schätzen wissen.", so Skander Kaafar, Vice President Sales & Marketing bei eQ-3.Pressekontakt:eQ-3 AGJohannes Rohe(0491) 6008 - 626presse@eq-3.deOriginal-Content von: eQ-3 AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134004/5235554