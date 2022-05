Der kanadische Goldproduzent B2Gold (TSX BTO / WKN A0M889) übernimmt den australischen Explorer Oklo Resources (ASX OKU / WKN A0MQCG) und legt dafür 90 Mio. AUD oder 17,25 Cents pro Aktie auf den Tisch, wurde vergangene Woche bekannt. Das stellt einen Aufschlag von 127% im Vergleich zum Schlusskurs von Oklo am letzten Mittwoch dar.Teil der Transaktion ist eine Zahlung von 5,25 Cents pro Aktie in bar an die Oklo-Aktionäre. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...