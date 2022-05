SMA Solar-Anteilseigner werden heute regelrecht ins Tal der Tränen gestürzt. Immerhin steht für die Aktie ein Minus von rund sieben Prozent auf der Anzeigetafel. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Steht uns hier jetzt eine Krise ins Haus?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführliche Sonderanalyse zu SMA Solar erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche SMA Solar-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des heutigen Verlustes sieht die Technik unverändert gut aus. Die nächste charttechnische Hürde ist nämlich nach wie vor in unmittelbarer Reichweite So fehlen aktuell nur rund rund zwölf Prozent bis zum Monatshoch. Dieser Topwert liegt bei 48,30 EUR. Die Gemengelage ist also hochspannend.

Zu beachten ist in jedem Fall der 200er-GD, der aktuell bei 38,63 EUR verläuft. Im großen Bild bestimmen daher Aufwärtstrends das Geschehen. Die kürzerfristigen Trendpfeile weisen nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...