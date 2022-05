Plug Power (WKN: A1JA81) hat bereits vor dem Coronacrash hervorragend performt. Aber was danach passierte, war der helle Wahnsinn. Von rund 3 auf über 70 Euro schoss der Kurs innerhalb weniger Monate hoch. Zuletzt schwankte die Aktie zwischen 10 und 20 Euro, was je nach Perspektive viel oder wenig ist. Ich denke jedenfalls, dass sich ein Einstieg noch nicht lohnt. Bei Hexagon Purus (WKN: A2QKGG) hingegen stehen die Chancen deutlich besser. Neues Logo, gleiche Aussichten für Plug Plug Power will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...