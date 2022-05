Mit Luxus-Aktien scheint es der deutsche Investor nicht so zu haben. Hierzulande schaut man lieber auf Tech-Aktien. Ein Hoch auf die Ingenieurskunst! Doch bei vielen Tech-Aktien läuft es in letzter Zeit nicht rund. Die Kurse fallen überraschend stark. Auch die Kurse von Luxus-Aktien sind deutlich zurückgekommen. Doch während viele Tech-Aktien noch an einem Boden arbeiten, scheint mir der Luxus-Sektor reif für neue Rekorde. Die Luxus-Aktien von Hermès (WKN: 886670) und Kering (WKN: 851223) dürfen ...

