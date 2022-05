Siemens (WKN: 723610) ist mit seinen etwa 303.000 Mitarbeitern einer der größten deutschen Industriekonzerne. In den letzten Jahren war er jedoch eher damit beschäftigt, über Transaktionen und einen Stellenabbau die Profitabilität zu halten. Siemens mit größtem Auftrag der Firmengeschichte In der jüngeren Vergangenheit entwickelt sich das Geschäft wieder besser, was nun ein weiterer Großauftrag belegt. So erhielt Siemens Mobility in Ägypten den Zuschlag für den Bau eines 2.000 km langen Bahnnetzes, ...

