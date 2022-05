Dreieich (ots) -Mitten in Bayern, zwischen den Metropolen München und Nürnberg, entsteht in Ingolstadt nahe der Audi-Zentrale der IN-Campus, eine neue Infrastrukturbasis für innovative Technologieprojekte wie autonomes Fahren, Elektromobilität und intelligente Vernetzung. Für die Kopplung der modernen Rechenzentren auf dem Innovationscampus und im Audi-Werk setzt Audi auf neueste WDM-Systemtechnik der Pan Dacom Direkt GmbH.Die dort eingesetzten SPEED-OTS-5000 Systeme bieten Audi hohe Flexibilität und kurze Reaktionszeiten bei gleichzeitiger Reduzierung von Betriebskosten wie beispielsweise der Glasfasermiete. Vor allem aber erhöht die unterbrechungsfreie Erweiterbarkeit des Systems die Investitionssicherheit, um bei steigendem Bedarf an Übertragungskapazität mitzuwachsen.Erreicht wird dies durch die mehrfach redundante Auslegung der beiden Standorte über zwei Trassen und unabhängigen SPEED-OTS-5000 Systeme für sowohl das LAN- als auch das SAN-Netzwerk. Die darin verbaute SPEED-MUX 800G ist die weltweit erste modulare 800 Gbit/s Multiprotokoll-Multiplexer-Karte mit steckbaren CFP2-Modulen und einer Layer 1 AES 256 Bit Verschlüsselung. Bis zu 400 Gbit/s pro DWDM-Kanal bieten Audi maximale Flexibilität bei gleichzeitig zukunftsweisender Technologie. Bei maximaler Beschaltung der verfügbaren 64 DWDM-Wellenlängen können so bis zu 25,6 Tbit/s über nur eine Glasfaserleitung übertragen werden.Auf der rund 20 km langen Strecke werden in Summe über alle Ausbauphasen zusammengerechnet 38x 100 Gbit/s Ethernet, 426x 10 Gbit/s Ethernet und 164x 32G Fibre Channel übertragen. Mit dem modularen SPEED-OTS-5000 System kann eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 7,2 Tbit/s pro Chassis erreicht und dank der hochperformanten Muxponderkarte SPEED-MUX 800G können 8x 100 Gbit/s Ethernet-Anwendungen aggregiert werden.Mit einer viermal schnelleren Datenübertragungsgeschwindigkeit als bei herkömmlichen 100G-Lösungen ermöglicht die 400G-Technologie es Audi, die ständig steigenden Bandbreitenanforderungen zu erfüllen.Gleichzeitig ermöglicht die modulare Pay-as-You-Grow-Architektur des SPEED-OTS-5000 Systems einen nachhaltigen Netzausbau. "Auf der Suche nach einer modernen Technologie zur Kopplung von Rechenzentren ist Audi auf die DWDM-Technologie gestoßen. Die hohen Übertragungsraten, die mit dieser Technologie möglich sind, stellen eine leistungsstarke Lösung dar, mit der Audi bestens für die Zukunft aufgestellt ist", sagt Christian Kraus, Projektleiter des DWDM Projekts bei AUDI AG. Damit ist der Weg frei für eine nachhaltige und performante Innovationsentwicklung in den Bereichen autonomes Fahren, Elektromobilität und intelligente Vernetzung.Kundenreferenz: www.pandacomdirekt.de/referenz/audi-ag***Über AudiAudi steht für sportliche Fahrzeuge, hochwertige Verarbeitung und progressives Design - für "Vorsprung durch Technik". 1899 von August Horch gegründet, ist der Audi Konzern, der auch die Marken Bentley, Ducati und Lamborghini unter seinem Dach vereint, heute einer der erfolgreichsten Hersteller von Automobilen und Motorrädern im Premiumsegment.Über Pan Dacom DirektPan Dacom Direkt ist einer der führenden Ausrüster für Enterprise-, Carrier- und Data Center-Netze. Am Standort Dreieich bei Frankfurt am Main gestalten wir die Zukunft innovativer Übertragungsnetzwerke - und das erfolgreich seit mehr als 20 Jahren. Als international agierendes IT-Systemhaus mit eigener Hardware- und Softwareentwicklung in Deutschland verfügen wir über ein langjähriges IT-Know-how, um komplexe Übertragungsnetzwerke zu planen und zu realisieren.Pressekontakt:Björn ThomsenHead of Digital MarketingPan Dacom Direkt GmbHDreieich Plaza 1B63303 DreieichTel. +49 6103 83 4 83 - 333presse@pandacomdirekt.deOriginal-Content von: Pan Dacom Direkt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161009/5235641