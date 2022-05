Der Paketdienst DPD kommt bei der Elektrifizierung seiner britischen Flotte schneller voran als geplant. DPD bietet aktuell in zehn britischen Städten einen vollelektrischen Lieferservice und strebt dies bis Ende 2023 für 30 Standorte an. Das sind fünf mehr als ursprünglich geplant und zwei Jahre früher als bisher erwartet. Insgesamt sollen in 30 Städten bis Ende nächsten Jahres rund 5.000 Elektrofahrzeuge ...

