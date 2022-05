Das Geschäft geht nun in den Nationalrat. Lehnt auch dieser ein Eintreten ab, sind die Pläne vom Tisch.Bern - Der Ständerat ist gegen eine Teilprivatisierung der Postfinance. Er will auch nicht, dass diese Kredite und Hypotheken vergeben kann. Die kleine Kammer hat es am Dienstag mit 43 zu 0 Stimmen ohne Enthaltungen abgelehnt, auf eine entsprechende Vorlage einzutreten. Mit seinem Entscheid folgte der Ständerat dem einstimmigen Antrag seiner Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF-S).

