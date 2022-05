EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Rating

Wienerberger AG: Moody's bestätigt das Ba1 Rating von Wienerberger und ändert den Ausblick von stabil auf positiv



31.05.2022 / 11:33

Moody's bestätigt das Ba1 Rating von Wienerberger und ändert den Ausblick von stabil auf positiv Wien, 31. Mai, 2022 - Die Ratingentscheidung von Moody's reflektiert die starke Performance von Wienerberger im Jahr 2021, die sich auch im ersten Quartal 2022 fortsetzte. Trotz des herausfordernden Marktumfelds konnte Wienerberger ihren Umsatz signifikant erhöhen, einen starken Free Cashflow generieren und die EBITDA-Marge erfolgreich steigern. Das Rating der Wienerberger spiegelt die laufende Transformation des Geschäftsmodells wider. Die Gruppe hat ihre Zyklizität bereits erfolgreich reduziert, indem sie den Umsatzanteil des Neubaus in den letzten 10 Jahren von 65 % auf 49 % gesenkt hat. Darüber hinaus strebt Wienerberger bis 2030 eine weitere Reduktion des Neubausegments auf 40 % und einen stärkeren Ausbau der Wachstumsmärkte Renovierung und Infrastruktur an. Ebenso würdigte Moody's die langfristige Forward Buying-Strategie im Energiebereich, die starken Marktpositionen, den niedrigen Verschuldungsgrad und die verbesserte Diversifizierung. Wienerberger begrüßt die Änderung des Ausblicks von Moody's von stabil auf positiv. Dies spiegelt sowohl die Transformation unseres Geschäftsmodells in Richtung erhöhter Resilienz als auch die verbesserte Profitabilität durch unseren kontinuierlichen Fokus auf ESG, Innovation und Operational Excellence wider.



Wienerberger Gruppe

Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. Mit gruppenweit 215 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 4,0 Mrd. € und ein bereinigtes EBITDA von 671 Mio. €.



