FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag deutlich nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Mittag um 0,28 Prozent auf 152,18 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 1,08 Prozent. Besonders deutlich erhöhten sich im Euroraum die Renditen in Italien.

Der Anleihemarkt leidet aktuell darunter, dass der Inflationsdruck in der Eurozone die Erwartungen an künftige Leitzinserhöhungen der Europäische Zentralbank (EZB) antreibt. Neue Inflationsdaten aus der Eurozone bestätigten den Trend: Mit 8,1 Prozent stieg die Inflationsrate im Mai erneut auf ein Rekordhoch. Fachleute rechnen nicht damit, dass sich an dem hohen Preisauftrieb so bald etwas ändert. Der Krieg in der Ukraine und die strenge Corona-Politik Chinas treiben die Preise.

Am Nachmittag stehen in den USA einige Wirtschaftsdaten auf dem Programm. Neben neuen Zahlen vom Immobilienmarkt dürften Marktteilnehmer die Industriestimmung in Chicago und die Konsumstimmung des Conference Board in den Blick nehmen./bgf/jsl/jha/