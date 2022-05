Haan (ots) -WALTHER-PRÄZISION - Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG ist als ein weltweit führender Entwickler und Hersteller hochwertiger Mono- und Multikupplungen sowie Dockingsysteme auch nach ISO 14001: 2015 zertifiziert. Mit der Umweltzertifizierung nach ISO 14001:2015 verdeutlicht WALTHER-PRÄZISION die Bedeutung der Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit für das eigene Unternehmen.Inhalte der ISO 14001Die ISO 14001 ist eine weltweit anerkannte Norm für Umweltmanagementsysteme. Sie wurde von der Internationalen Organisation für Normung veröffentlicht und zuletzt 2015 aktualisiert, woraus die Erweiterung der Kennzeichnung resultierte.Um die Zertifizierung zu erlangen, muss ein Unternehmen den in der internationalen Norm festgelegten Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem entsprechen. Diese Anforderungen beziehen sich auf Maßnahmen, die eine Organisation umsetzt, um ihre Umweltleistungen zu verbessern, rechtliche und sonstige Verpflichtungen zu erfüllen und Umweltziele zu erreichen.Zu den zentralen Elementen gehören hierbei das Planen von Zielen, passenden Maßnahmen und Zuständigkeiten sowie deren anschließende Durchführung. Die Zertifizierung besagt außerdem, dass Verfahren, Zuständigkeiten und Maßnahmen regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf verbessert oder angepasst werden.Die Umweltzertifizierung ISO 14001:2015 fokussiert sich auf den kontinuierlichen Verbesserungsprozess als Mittel zur Erreichung der Ziele im Bereich Umweltleistung.Nachhaltigkeit bei WALTHER-PRÄZISIONDas 1931 als Maschinenfabrik für Oberflächenbearbeitung gegründete Unternehmen fertigt seit 1951 Mono- und Multikupplungen sowie Dockingsysteme in Serie, die seither eine sichere Übertragung von Flüssigkeiten, Dämpfen, Gasen, elektrischen und optischen Signalen sowie Kraftstoff in vielen unterschiedlichen Branchen gewährleisten. WALTHER-PRÄZISION stellt seit der Gründung höchste Anforderungen an seine Produkte. Schutz von Mensch und Umwelt sowie nachhaltiges Wirtschaften sind in der Unternehmensphilosophie untrennbar verbunden und gehören zu den langfristigen Erfolgsfaktoren des Unternehmens.Im Einklang mit diesem Anspruch richtet WALTHER-PRÄZISION auch seine Lieferketten an festen Richtlinien zur Nachhaltigkeit aus. Zentraler Bestandteil dieser Richtlinien sind die Umweltstandards, die sich in die Einzelaspekte Sicherheit, Umweltverantwortung, umweltfreundliche Produktion und umweltfreundliche Produkte aufgliedern.Die Umweltzertifizierung ISO 14001:2015 bestätigt erneut, dass verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln feste Bestandteile der Firmenphilosophie bei WALTHER-PRÄZISION sind.Über WALTHER-PRÄZISIONDer 1931 gegründete Maschinenbauer Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG hat sich bereits 1951 unter der Marke WALTHER-PRÄZISION auf die Entwicklung und Fertigung hochwertiger Mono- und Multikupplungen sowie Dockingsysteme spezialisiert. In zahlreichen Branchen, von der Stahlindustrie über beispielsweise den Automobilbau, die Luft- und Raumfahrt bis zur Medizintechnik gewährleisten die Kupplungen von WALTHER-PRÄZISION die sicher trennbare Verbindung von Leitungen für Flüssigkeiten, Dämpfe, Gase, elektrische und optische Signale sowie für Kraftstrom dank innovativer Lösungen, die selbst in extremen Umgebungsbedingungen bestehen.Pressekontakt:WALTHER-PRÄZISIONMarketing-TeamCarl Kurt Walther GmbH & Co. KGWestfalenstraße 242781 HaanTelefon: 0 21 29 / 567 - 0Telefax: 0 21 29 / 567 - 450E-Mail: marketing@walther-praezision.dehttps://www.walther-praezision.de/Original-Content von: Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163375/5235822