Wie Altasciences heute bekannt gab, wurde das Unternehmen mit dem CRO Leadership Award 2022 in fünf Kategorien ausgezeichnet. Dies ist bereits das siebte Jahr, in dem die CRO/CDMO von Clinical Leader und Life Science Leader als Top-Performer eingestuft wurde.

Jedes Jahr ermitteln Clinical Leader und Life Science Leader in Zusammenarbeit mit ISR Reports die Preisträger, indem sie 50 CROs anhand von mehr als 20 Leistungskennzahlen im Rahmen der jährlichen Umfrage zum Qualitätsbenchmarking von ISR bewerten. In diesem Jahr erhielt Altasciences Auszeichnungen in den folgenden Kategorien: Gesamtkompetenz, Kompatibilität, Fachwissen, Qualität und Zuverlässigkeit.

"Die Auswahl des richtigen CROs kann über Erfolg oder Misserfolg Ihres Projekts entscheiden", so Ed Miseta, Chefredakteur bei Clinical Leader. "Sie kann zu einer erfolgreichen Einreichung und Zulassung führen oder Sie viel Zeit und Mühe für eine gescheiterte Studie kosten. Aus diesem Grund ist die Auswahl eines CROs eine schwierige Entscheidung für jeden Leiter des klinischen Betriebs. Wir glauben, dass unsere CRO Leadership Awards den Managern bei der Suche helfen und sie hoffentlich mit dem richtigen Vertragspartner zusammenbringen werden. Diese Preisträger haben bewiesen, dass sie in jeder Kategorie zu den besten Dienstleistern gehören. Ich gratuliere ihnen allen für die Arbeitsmoral, die sie an den Tag legen, wenn es darum geht, die Bedürfnisse ihrer Kunden in der Arzneimittelentwicklung konsequent zu erfüllen."

Altasciences erkennt die Bedeutung eines konsequenten Bestrebens an, die von anderen in der Branche gesetzten Standards für hervorragende Leistungen sowie die eigenen zu übertreffen. Seit mehr als 10 Jahren transformiert Altasciences das traditionelle Outsourcing-Paradigma, indem es eine One-Stop-Outsourcing-Lösung entwickelt, die den Prozess der frühen Phase der Arzneimittelentwicklung für unsere Partner vereinfacht und beschleunigt. Altasciences ist stolz darauf, die Erwartungen der kleinen und großen Pharmaunternehmen übertroffen zu haben und wird die Auszeichnungen als weitere Motivation nutzen, um fundierte, schnellere, integrierte und vollständigere Entscheidungen in der frühen Arzneimittelentwicklung für seine Partner zu unterstützen.

"Von der Branche anerkannt zu werden, ist nicht nur eine Ehre, sondern auch ein Beweis für die Kompetenz unserer Mitarbeiter und die große Sorgfalt, die sie sowohl für unsere Partner als auch für diejenigen aufbringen, die die von uns mitentwickelten Therapien suchen", sagt Chris Perkin, CEO von Altasciences. "Die Auszeichnung erfüllt unser Unternehmen mit Stolz, aber noch wichtiger ist, dass sie uns daran erinnert, dass unsere Lösungen unseren Kunden auf der ganzen Welt helfen können, das Leben zu verbessern, je mehr wir auf unsere Fähigkeiten, Kompatibilität, Expertise, Qualität und Zuverlässigkeit bauen."

Über Altasciences

Altasciences ist ein integrierter Anbieter von Lösungen für die Arzneimittelentwicklung und bietet Pharma- sowie Biotechnologieunternehmen einen bewährten, flexiblen Ansatz für präklinische und klinische Pharmakologiestudien, einschließlich Formulierung, Herstellung und analytische Dienstleistungen. Seit über 25 Jahren arbeitet Altasciences mit Sponsoren zusammen, um fundierte, schnellere und vollständigere Entscheidungen in der frühen Arzneimittelentwicklung zu unterstützen. Die integrierten Full-Service-Lösungen von Altasciences umfassen präklinische Sicherheitstests, klinische Pharmakologie und Konzeptnachweis, Bioanalytik, Programmmanagement, medizinisches Formulieren, Biostatistik, klinische Überwachung und Datenmanagement, die alle an die spezifischen Anforderungen der Sponsoren angepasst werden können. Altasciences unterstützt Sponsoren dabei, bessere Medikamente schneller zu den Menschen zu bringen, die sie brauchen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220530005367/de/

Contacts:

Julie-Ann Cabana

Altasciences

+1 514 601-9763

jcabana@altasciences.com