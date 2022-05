NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Reckitt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7000 Pence belassen. Allein schon das Fehlen negativer Nachrichten, die unter dem früheren Management verstörend alltäglich geworden seien, stärke sein Vertrauen in die Rehabilitierung des Konsumgüterkonzern, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem scheine Reckitt bisher einer der "Guten" in der Babynahrungskrise in den USA zu sein./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2022 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2022 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77

RECKITT BENCKISER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de