ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer wäre - neben Croda und in geringerem Ausmaß Lanxess - einer der Profiteure einer Verlängerung des laufenden Agrarzyklus ins kommende Jahr hinein, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Profitabilität in der Landwirtschaft sei ungeachtet der historisch hohen Kosteninflation immer noch gut. Davon könnten auch die Gewinne von BASF, Clariant sowie den Düngerherstellern profitieren. Dagegen könnte sich die Kostenentwicklung als Herausforderung für Givaudan sowie weniger ausgeprägt für Symrise und DSM im Bereich Tiergesundheit erweisen./gl/edh



