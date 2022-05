Der Ölpreis ist am Dienstag sprunghaft angestiegen und verzeichnet damit die längste Serie von Monatsgewinnen seit mehr als einem Jahrzehnt. Die EU hat ein neues Öl-Embargo gegen Russland beschlossen. Bereits am Montag stieg der Rohölpreis der Sorte Brent auf ein Zwei-Monats-Hoch. Peking hatte am Sonntag die Pandemie-Beschränkungen gelockert und den jüngsten Covid-Ausbruch für "unter Kontrolle" erklärt. ...

