Durch die Expansion kann Bond seine Position als globaler Marktführer für Wachstumsstrategien kundenzentrierter Unternehmen weiter stärken

TORONTO, MADRID, HAMBURG und NEW YORK, May 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bond, ein führendes Unternehmen für Customer Experience, Kundenbindung und Wachstumsstrategien, gibt die Übernahme von Buljan & Partners Consulting bekannt, einer in Europa ansässigen Beratung für Kundenzentrierung, Customer- und Employee Experience.



Nachdem beide Unternehmen seit 2018 als strategische Partner zusammenarbeiten, stärkt nun die Übernahme von Buljan durch Bond die globale Marktposition des Unternehmens. Der Zusammenschluss baut sowohl Erfahrung und Experten Know-how, als auch Customer Insights und Dienstleistungen für Kunden in Nordamerika und Europa aus. Zu dem beeindruckenden Kundenportfolio von Buljan gehören unter anderem BMW Group, Ford Motor Company, HyperloopTT, Lufthansa Group, Munich Re, Stihl und weitere führende Unternehmen.

"Unsere Investition in Buljan stellt eine perfekte Ergänzung unserer Services dar und ermöglicht es uns, unsere Kunden mit tieferen geografischen und kulturellen Kenntnissen zu betreuen", sagte Bob Macdonald, CEO von Bond. "Wir freuen uns, auf unserer bereits bestehenden Partnerschaft aufzubauen, und der Mehrwert unserer robusten Dienstleistungen und Lösungen wird Buljan dabei unterstützen, Kundenstrategien und Projektergebnisse weiter voranzutreiben. Wir freuen uns sehr, Silvana und ihr Team offiziell bei Bond willkommen zu heißen."

"Buljan und Bond sind überzeugt davon, dass sich Customer Experience schnell weiterentwickelt und eine globale, ausgefeilte 360-Grad-Kundensicht erfordert", sagte Silvana Buljan, CEO und Gründerin von Buljan & Partners. "Wir freuen uns, als Team unser Angebot zu stärken und neue Möglichkeiten für die Unternehmen, die wir unterstützen, und deren Kunden und Mitarbeitenden zu erschließen. Gemeinsam sind wir nun in der Lage, unsere Kunden nicht nur auf höchstem Niveau zu beraten, sondern auch den Dialog zu ihren Endkunden zu gestalten, und ihnen kontinuierlich dabei zu helfen, sich im Markt zu differenzieren."

Einer der unmittelbaren Vorteile für die Kunden von Bond und Buljan ist die Tiefe der internationalen Erfahrung, des Know-hows und der Insights, die durch zwei eigene patentierte Forschungsstudien unterstützt werden: Bonds Loyalty Report 2022, der im Juni dieses Jahres veröffentlicht wird, und die kürzlich von Buljan veröffentlichte erste europäische Studie zur Customer Experience in der urbanen Mobilität. Die Studie, die von Bond mitfinanziert wurde, gibt Unternehmen einen einzigartigen Einblick in das Kundenerlebnis von 10.000 Nutzern von Mobilitätsdiensten in fünf Ländern. Die Studie ist ein Zeichen der Führungsrolle von Buljan in CX in der Automobilindustrie und liefert Erkenntnisse darüber, wie sich Menschen künftig innerstädtisch fortbewegen und an den Übergang zu Elektrofahrzeugen anpassen.

Buljan ist die dritte Firma, die Bond erwirbt. Das Unternehmen setzt dadurch seine ehrgeizigen Wachstumsziele und die globale Expansion zur Unterstützung seiner Kundenbeziehungen fort. Im Jahr 2020 erwarb Bond rDialogue, ein Beratungsunternehmen für Kundenbindung mit Standorten in Atlanta und Denver. Im Januar 2022 kündigte Bond die Übernahme von Drumroll an, einer in Austin und Texas ansässigen Agentur für Markenerlebnisse.

Silvana Buljan wird dem Vorstand von Bond als Geschäftsführerin für Bond EMEA beitreten.

Über Bond

Bond generiert Wachstum für seine Kunden durch dauerhafte Beziehungen zwischen Menschen und Marken auf der Grundlage intelligenter Interaktionen und herausragenden Kundenerlebnissen. Bond bietet seinen Kunden weltweit Customer Experience- und Kundenbindungslösungen an, die es Marken, Kunden, Mitarbeitern, Partnern und den Menschen, denen sie dienen, ermöglichen zu wachsen. Bond, mit Hauptsitz in Toronto, beschäftigt mehr als 800 Mitarbeiter in sechs Niederlassungen in Nordamerika. Weitere Informationen finden sie unter bondbl.comoder auf LinkedIn, Twitterund Instagram.

Über Buljan & Partners

Buljan&Partners ist ein in Europa ansässiges Beratungsunternehmen, mit Standorten in Madrid, Barcelona und Hamburg, das sich auf kundenzentriertes Management (CCM) und Customer- und Employee Experience spezialisiert hat. Mit nunmehr 20 Jahren Erfahrung in CX und EX Projekten, sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich, unterstützt Buljan Unternehmen aus Branchen wie der Automobil- und Industriegüterindustrie, dem Einzelhandel, Transport- und Gesundheitswesen und Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. "Wir machen Unternehmen zu einem besseren Ort für Kunden und Mitarbeitende", hat sich Buljan zum Ziel gesetzt, um in der Unternehmenswelt etwas zu bewegen.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ad6e1386-ce9f-4a69-86c7-90a2081351a1/de