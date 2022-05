Info Edge schliesst sich in der Series-E Hauptinvestor Goldman Sachs Asset Management an und leistet einen strategischen Beitrag zur beschleunigten Expansion von WSO2 in Indien.München - WSO2, ein Anbieter im Bereich API-Management, Integration und Customer Identity and Access Management (CIAM), gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Series-E-Finanzierungsrunde mit der Beteiligung von RedStart Labs (Indien) abgeschlossen hat, einer Tochtergesellschaft von Info Edge Limited (NSE: NAUKRI). Dadurch erhöht sich das beschaffte Wachstumskapital auf 93 Millionen US-Dollar.

