Welche Aktien wurden in der vergangenen Börsenwoche beim Smartbroker am häufigsten gehandelt? wallstreet:online stellt die Most Actives vor.

Ganz vorne rangierte in der vergangenen Woche wieder einmal E-Auto-Pionier Tesla. Die üblichen Verdächtigen auf den folgenden Plätzen: NVIDIA, Amazon, Apple und Plug Power standen bei den Kunden des Smartbroker ebenfalls im Fokus.

Ein neuer Name taucht auf Platz zehn auf: Der dänisch-deutsche Impfstoffhersteller Bavarian Nordic wurde auch im w:o Forum heiß diskutiert. Das Unternehmen stellt ein Vakzin gegen Affenpocken her und war durch die jüngsten Ausbrüche des Virus in die Schlagzeilen geraten.



w:o stellt die komplette Liste der meistgehandelten Aktien beim Smartbroker vor:

1. Tesla Motors Inc. 2. NVIDIA Corporation 3. Amazon.com Inc. 4. Allianz SE 5. Apple Inc. 6. Plug Power Aktie 7. K+S Aktiengesellschaft 8. BASF SE 9. AMC Entertainment Holdings Registered (A) 10. Bavarian Nordic 11. PayPal Holdings Inc. 12. Daimler AG 13. Microsoft Corp. 14. Volkswagen AG 15. Alphabet Inc. 16. Porsche Automobil Holding SE 17. Deutsche Bank AG 18. BioNTech 19. Nordex SE 20. BYD Company Limited



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion

