Von Joe WoelfelBarron'sÜbersetzung: Thomas SteerUnilever gab bekannt, dass es Nelson Peltz als einen Non-Executive Director in seinen Vorstand berufen hat und bestätigte, dass dessen Unternehmen Trian Fund Management einen Anteil von rund 1,5 Prozent an dem Konsumgüterunternehmen hält. Die in London gehandelte Unilever-Aktie stieg um mehr als 7 Prozent. American Depositary Receipts von Unilever stiegen um 7,1 Prozent auf 47,09 Dollar.Peltz wird ab 20. Juli Mitglied von Unilevers Vorstand und dessen ...

