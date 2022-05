Diese 15 Unternehmen aus dem S&P 500 High Dividend Index könnten ihre Dividenden bis 2024 am stärksten erhöhen. Alle 15 Dividenden-Stars auf einen Blick!

Der S&P 500 ist seit Jahresanfang um knapp 14 Prozent gefallen. Im Vergleich dazu kann sich die Performance des dividendenstarken S&P 500 High Dividend Index, der im gleichen Zeitraum um sieben Prozent zulegt hat, sehen lassen.

Der S&P 500 High Dividend besteht aus 80 Aktien mit den höchsten angegebenen Dividendenrenditen für die kommenden zwölf Monate. Erstellt wird der Index vom US-amerikanischen Unternehmen Dow-Jones-Indexes, das sich dafür am vollständigen S&P 500 orientiert.

Das Finanzdaten- und Softwareunternehmen FactSet ermittelte nun durch eine Befragung von Analysten 15 Unternehmen aus dem S&P 500 High Dividend, die ihre vierteljährlichen Dividendenausschüttungen in den kommenden zwei Jahren vermutlich am stärksten anheben werden. Höhere Ausschüttungen könnten ein gutes Zeichen für die Gesamtperformance sein, da diese auf gesunde Cashflows hindeuten, so das Finanzportal MarketWatch.

Im Folgenden sind die 15 Unternehmen aus dem S&P 500 High Dividend Index aufgelistet, die ihre jährlichen Dividendenausschüttungen bis 2024 voraussichtlich am stärksten erhöhen werden:

Unternehmen Aktuelle Dividende in USD Geschätzte 2023 in USD Geschätzte 2024 in USD 2-Jahres-Steigerungsrate in % EOG Resources 3,00 3,09 5,72 47,6 PPL 0,80 1,03 1,10 27 M&T Bank 4,80 5,34 6,27 23,5 Regions Financial 0,68 0,79 0,87 22,3 Omnicom Group 2,80 3,18 3,51 20,3 Baker Hughes Company Class A 0,72 0,78 0,89 18,9 Amgen 7,76 8,32 9,52 18,5 Principal Financial Group 2,56 2,82 3,10 17,5 Citizens Financial Group 1,56 1,72 1,88 17 Welltower 2,44 2,64 2,92 16,4 Viatris 0,48 0,50 0,57 15,8 Ventas 1,80 1,98 2,13 15,5 Huntington Bancshares 0,62 0,67 0,73 15,4 Altria Group 3.60 3,98 4,25 15,3 Citigroup 2,04 2,20 2,40 15,1

Quelle: FactSet

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US0311621009,US26875P1012,US4461501045,US55261F1049,US6819191064,US74251V1026,US02209S1033,US69351T1060,US7591EP1005,US92276F1003,US1729674242,US1746101054,US95040Q1040,US05722G1004,US92556V1061