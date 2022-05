Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Die neue Partnerschaft wird Millionen von Petal Search-Nutzern helfen, die besten Flugoptionen mit den günstigsten Preisen zu finden und zu vergleichenHuawei, eines der größten Technologieunternehmen der Welt, ist eine Partnerschaft eingegangen mit Skyscanner (https://www.skyscanner.net/), dem führenden globalen Reisemarktplatz, um den Huawei-Nutzern neue Flugsuchfunktionen zur Verfügung zu stellen. Die Partnerschaft wird Millionen von Reisenden helfen, die besten Optionen für Flüge, Hotels und Mietwagen über Petal Search zu finden.Die marktführenden Flugsuchfunktionen von Skyscanner sind jetzt sowohl in Petal Search als auch in Petal Maps auf Huawei Mobile Services integriert. Mit Skyscanner's umfangreichem Netzwerk von über 1.000 Anbietern können Huawei-Nutzer nun ganz einfach Flüge, Hotels und Mietwagenoptionen auf der ganzen Welt suchen und vergleichen.Für Verbraucher, die eine Reise planen, hat Petal Search alles, was sie für ihr Abenteuer brauchen, sortiert und bietet einzigartige Empfehlungen und Inspirationen auf dem Petal Search Reisekanal. Mit dem Angebot an globalen und lokalen Inhalten können Reisende authentische, auf ihre Vorlieben zugeschnittene Reiserouten zusammenstellen. Der Reisekanal kann über die Petal Search App, die Petal Search Webversion, den Huawei Assistant oder durch einfaches Wischen nach unten auf einem Huawei-Telefon aufgerufen werden.Skyscanner über Petal Search wird den 40 Millionen monatlich aktiven Nutzern von Huawei Petal Search in 170 Ländern und den über 28 Millionen monatlich aktiven Nutzern von Petal Maps in 160 Ländern zur Verfügung stehen. Petal Search wird zunächst in Europa verfügbar sein, bevor es weltweit eingeführt wird. Petal Search-Nutzer haben Zugang zu denselben Inhalten, der gleichen Abdeckung und denselben wettbewerbsfähigen Preisen, die Skyscanner-Nutzer gewohnt sind.Sonja Balcer, Direktorin für Affiliate Marketing bei Skyscanner, kommentiert: "Wir freuen uns, mit Huawei zusammenzuarbeiten, um die Flugsuche in Petal Search mit unserer branchenführenden API zu unterstützen. Die Nutzer von Petal Search können nun Millionen von Flugkombinationen zu Zielen in der ganzen Welt finden, und das mit den günstigsten Flugpreisen und schnellen Ergebnissen. Unsere Zusammenarbeit kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt für die Reisebranche, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten und Jahren sowohl global als auch lokal gemeinsam zu gewinnen"Die Partnerschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich der weltweite Luftverkehr erholt und Reisende ihren Sommerurlaub planenDie Flugsuche von Skyscanner kooperiert mit Huawei Mobile Services in einer Zeit, in der die Fluggesellschaften ihre Kapazitäten erhöhen und die Grenzkontrollen weltweit gelockert werden. Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt zum Reisen, und vielleicht können Sie sogar noch ein paar Last-Minute-Angebote ergattern!Aktuelle Umfragedaten, die von Skyscanner in Auftrag gegeben wurden, zeigen, dass 86% der Reisenden planen, mehr oder gleich viel für Reisen auszugeben wie vor der Pandemie, wobei die Hälfte mehr ausgibt als zuvor. Und die Reisenachfrage kehrt in vielen Regionen der Welt stark zurück, wobei das weltweite Suchvolumen im März im Vergleich zum Februar um 20% gestiegen ist."Da sich der Tourismus erholt und das Verbrauchervertrauen wächst, ist dies unserer Meinung nach der perfekte Zeitpunkt, um die Verbraucher zu ermutigen, wieder nach draußen zu gehen. Wir wollen abenteuerliche Denkweisen unterstützen, indem wir neue und bestehende Partnerschaften mit Reise- und Suchmarken aufbauen, um Petal Search zu einem effizienten und zuverlässigen Reisebegleiter zu machen", sagte Jaime Gonzalo, VP Huawei Mobile Services Europe.Fügte Jaime hinzu: "Der Beitritt von Skyscanner zu Petal Search unterstreicht unser Engagement, unseren Nutzern eine größere Auswahl zu bieten, und setzt einen neuen Meilenstein für unser Engagement, mit Marktführern und Innovatoren zusammenzuarbeiten.Petal Search nutzt die neuesten technologischen Innovationen, um Verbrauchern auf der ganzen Welt kognitive Suchfunktionen zu bieten. Ziel ist es, ein Sucherlebnis mit hochwertigen Inhalten und Diensten zu bieten und Partnerschaften mit führenden Marken und Unternehmen aus allen Branchen einzugehen, um die alltäglichen Bedürfnisse der Huawei-Nutzer so mühelos wie möglich zu erfüllen."Suchen Sie von Ihrem Handy aus nach Flügen mit Petal Suche (https://www.petalsearch.com/search?query=flight&channel=flight&camid=ss-pr-may&pid=MKT2PR00).Über Petal SearchPetal Search ist eine KI-gesteuerte mobile Suchmaschine, die die Online-Suche für Huawei-Nutzer extrem einfach macht. Petal Search wurde 2020 geboren und ermöglicht es den Nutzern, ihre bevorzugten mobilen Anwendungen, Nachrichten, Bilder, Videos, Einkäufe, lokale Dienstleistungen, Flüge, Hotels und bis zu 20 Kategorien zu finden. Sie verfügt über eine Reihe innovativer Funktionen im Vergleich zu anderen Suchmaschinen und wurde durchgehend mit neuen Verbesserungen aktualisiert, um den Nutzern ein völlig neuartiges Sucherlebnis zu bieten. Die Suchmaschine von Huawei erfüllt die EU-Datenschutzgrundverordnung (GDPR), lokale Gesetze und Sicherheitsstandards und verfügt über das ePrivacySeal GDPR-Zertifikat. Petal Search ist auf jedem neuen Huawei-Smartphone oder -Tablet vorinstalliert, und die Nutzer können es auch über die AppGallery oder ihren Browser herunterladen oder einfach auf die Webversion zugreifen (www.petalsearch.com) von jedem Gerät aus aufrufen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/search/