Tolentino, Italien (ots/PRNewswire) -Bei arena liegt uns Wasser am Herzen, und unsere am häufigsten vorkommende natürliche Ressource ist ein wesentlicher Bestandteil des Erbes und der DNA unserer Marke. arena ist daher stolz darauf, zum Welttag der Ozeane im Juni dieses Jahres, Sea Shepherd bei seiner Mission zu unterstützen, die Ozeane zu säubern und zu schützen, indem es in Partnerschaft mit Strava eine 10-tägige "Swim 4 the Seas"- Challenge startet, die Erste ihrer Art auf dem weltweiten sozialen Netzwerk für Sportler.Vom 3. bis 12. Juni fordert arena Schwimmer auf der ganzen Welt heraus, 4 km in 10 Tagen auf Strava zu absolvieren. Als Gegenleistung für jede abgeschlossene Challenge verpflichten sich arena und Sea Shepherd, das Äquivalent von 200 Einweg-Plastiktüten an ausrangierten Netzen, Fangleinen und illegalen FADs (Fish Aggregating Devices, auch Fischsammler genannt) aus unseren Ozeanen zu entfernen.arena-CEO Peter Graschi kommentierte: "Ob am Pool, am See oder im Meer, wir ermutigen alle Schwimmer und ihre Freunde, sich der Herausforderung "Swim 4 the Seas" auf Strava zu stellen und dabei zu helfen, unsere Ozeane Stück für Stück zu reinigen. Wir wollen 5.000 Menschen weltweit erreichen, welche die 4 km in zehn Tagen schwimmen, damit wir anlässlich des diesjährigen Welttages der Ozeane das Äquivalent von 1 Million Plastiktüten entfernen können. Wir kümmern uns leidenschaftlich um unseren Planeten, daher ist arena stolz darauf, sich zur Zusammenarbeit mit Sea Shepherd zu verpflichten, um Maßnahmen zum Schutz unserer wertvollsten natürlichen Ressource zu ergreifen. Schwimmt euren Weg zu saubereren Ozeanen und helft uns, etwas Positives zu bewirken. Die Ozeane ersticken an Plastik, also lasst uns schwimmen gehen!"Schwimmer können sich für weitere Informationen zur 10-Tage-Challenge hier anmelden: https://swim4theseas.arenasport.com/de/Teilt eure Fortschritte mit arena auf Instagram @arenaopenwater & @arenagermany mit dem Hashtag Swim4TheSeas.Für Strava-Benutzer in Europa und den Vereinigten Staaten wird nach Abschluss der Herausforderung ein Bonuspreis freigeschaltet.Die alleinige Mission von Sea Shepherd ist es, die Weltmeere und Meerestiere zu schützen und zu erhalten. FADs gehören zu den tödlichsten Fanggeräten im Ozean. Diese Schwimmvorrichtungen, die Fische anlocken sollen, bestehen häufig aus Kunststoff und anderen nicht biologisch abbaubaren Materialien, einschließlich einem langen Propylenseil zur Verankerung des FAD am Meeresboden. Die Fischer umkreisen dann die FAD mit ihren Netzen und fangen alles auf ihrem Weg ein. Dies führt zum unbeabsichtigten Fang - oder Beifang - von Jungfischen und anderen Arten, einschließlich gefährdeter Meeresschildkröten und Meeressäuger, die sich im Propylenseil verheddern, verletzen und ertrinken können. Und schlimmer noch, schätzungsweise 60 % der FADs gehen auf See verloren oder werden als "Ghost gear" (Geisternetz) zurückgelassen, das den Ozean verschmutzt. Ein weiteres Beispiel für "Geisternetze" sind die illegalen Spadare-Schleppnetze, wahre Todeswände, die oft auf See zurückgelassen werden und so jahrzehntelang wahllos Meerestiere wie Schildkröten, Delfine, Pott- und Finnwale sowie Haie fangen und töten können, wenn sie nicht geborgen werden.