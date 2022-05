Wie OMV mitteilt, hat Koninklijke DSM N.V. beschlossen, den DSM Geschäftsbereich Engineering Materials an einen anderen Bieter als OMV zu verkaufen.Des weiteren kündigt der IVA Interessenverband für Anleger an, dass er auf der am kommenden Freitag virtuell stattfindenden OMV-Hauptversammlung gegen die Entlastung des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Rainer Seele stimmen wird. Der neue OMV-Chef Alfred Stern und der Aufsichtsrat sollen die Gelegenheit bekommen, die Ungereimtheiten der Seele-Ära aufzuklären. "Einige Seele-Aktionen waren in der roten Zone. Erst jetzt erkennt man ihre Tragweite. Hier muss für Transparenz gesorgt werden - wenn nötig mit einer Sonderprüfung oder einer Strafanzeige. Es gilt die Unschuldsvermutung", sagt ...

