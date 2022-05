(shareribs.com) Frankfurt / New York 31.05.2022 - Biotech-Aktien zeigen sich am Dienstag uneinheitlich und auch das Marktumfeld ist von Unsicherheit geprägt. MorphoSys können sich in Frankfurt erholen, während Qiagen konsolidieren.Der DAX verliert am frühen Nachmittag 0,6 Prozent auf 14.482 Punkte, belastet von Symrise, Merck und Deutsche Bank. Auf der anderen Seite stehen Porsche, Adidas und Siemens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...