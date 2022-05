Weiden (ots) -Ralf Bosch wird zum 1. Juni CIO bei der Witt-Gruppe in Weiden, dem führenden textilen Omnichannel-Händler für die Zielgruppe 50plus. In den letzten 25 Jahren war Bosch unter anderem in leitenden Positionen bei der Lufthansa, GLS und DB Schenker tätig. Bei der Witt-Gruppe will er durch den Einsatz von Technologie, Digitalisierung und IT das Kundenerlebnis kontinuierlich weiter verbessern, die Marktposition ausbauen und die Effizienz von Geschäftsprozessen durch einen zunehmenden Automatisierungsgrad erhöhen.Das entsprechende Rüstzeug bringt er mit: Zu seinen Spezialgebieten gehören die Weiterentwicklung und Optimierung von IT-Architektur und Technologieeinsatz in Unternehmen, das Management der IT und der digitalen Transformation sowie der Einsatz von Automatisierungstechnologien und künstlicher Intelligenz zur Generierung von Geschäftswert. Er zeichnet für die Gesamt-IT der Witt-Gruppe mit mehr als 200 Beschäftigten verantwortlich. "Wir freuen uns, dass wir mit Ralf Bosch einen so ausgewiesenen IT-Experten für die Witt-Gruppe gewinnen konnten", so Jürgen Angstmann, Geschäftsführer Services.Über die Witt-GruppeMit 21,6 Millionen Kund*innen weltweit, einem Umsatz von 1,231 Mrd. Euro (IFRS) im Geschäftsjahr 2021/22 und einem Onlineanteil von rund 37 Prozent zählt die Witt-Gruppe zu den führenden textilen Omnichannel-Unternehmen für die Zielgruppe 50plus. Die Unternehmensgruppe ist derzeit mit elf Marken in zehn Ländern, darunter die 1907 gegründete Marke WITT WEIDEN, sowie mit 23 Online-Shops aktiv. Seit Ende 2019 gehört die Marke heine zur Witt-Gruppe.Die Witt-Gruppe ist mit rund 3.700 Mitarbeitenden nicht nur einer der größten Arbeitgeber der Oberpfalz, sondern auch einer der beliebtesten Deutschlands: 2022 wurde das Unternehmen zum zehnten Mal in Folge als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet. Seit 1987 ist das Unternehmen mit Sitz in Weiden Teil der Otto Group. Weitere Informationen finden Sie unter www.witt-gruppe.eu.Pressekontakt:Judith WeiglCorporate Communication0961/400-1355Judith.Weigl@witt-gruppe.euOriginal-Content von: Witt-Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155187/5236101