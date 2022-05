News von Trading-Treff.de Salesforce Aktienanalyse: Geschäfte in der Cloud sind größer als Software-Ideen. Diese Ansicht sorgt für weiteres Wachstum bei Dow Jones Wert. Cloud und Salesforce sind eng verknüpft Heute geht es bei "Aktien im Fokus" um Kundenbeziehungen in der Wolke, also in einer Cloud. Diesem Bereich hat sich Salesforce seit 1999 verschrieben. Als der ehemalige Oracle-Manager Marc Benioff das Unternehmen gründete, stand für ihn schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...