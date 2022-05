Köln (ots) -Die Europäische Union will den Import von russischem Öl nach Europa stoppen, um Russland nicht weiter Milliarden-Einnahmen zu ermöglichen. Anders als in der Frage eines möglichen Gasembargos spricht sich mit 57 Prozent eine Mehrheit der Bundesbürger laut aktuellem RTL/ntv Trendbarometer für einen Stopp aller Öllieferungen aus Russland nach Deutschland aus. 38 Prozent lehnen einen solchen Importstopp ab. Am stärksten fällt die Unterstützung für einen Stopp aller Öllieferungen aus Russland unter den Anhängern der Grünen (81%) aus. Mehrheitlich gegen einen Importstopp sind die Ostdeutschen (57%) und vor allem die Anhänger der AfD (92%).Mehrheit hält Scholz' Vorgehen bei Waffenlieferungen weiter für angemessen32 Prozent der Bundesbürger teilen die Kritik am Verhalten des Bundeskanzlers, die Ukraine nicht genug und zu zögerlich bei der Lieferung von schweren Waffen zu unterstützen. Eine Mehrheit von 63 Prozent ist weiterhin der Meinung, das Verhalten von Scholz gegenüber der Ukraine in dieser Frage sei angemessen und nicht zu zögerlich. Die Anhänger der Grünen (40%) und der Unionsparteien (41%) teilen am häufigsten die Kritik am Verhalten des Bundeskanzlers im Hinblick auf die Waffenlieferungen, sind aber auch mehrheitlich der Meinung, Scholz' Verhalten sei angemessen und nicht zu zögerlich.48 Prozent der Bundesbürger befürchten aktuell, dass der Krieg in der Ukraine sich zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO ausweiten und in einen "dritten Weltkrieg" münden könnte. In etwa ebenso viele (50%) befürchten das nicht. Am wenigsten besorgt vor einer Ausweitung des Krieges zeigen sich die Anhänger der Grünen (36%), während die Anhänger der AfD (79%) am häufigsten einen "dritten Weltkrieg" befürchten.55 Prozent sprechen sich für Aufnahme der Ukraine in die EU ausWie bereits in der Vorwoche spricht sich eine Mehrheit der Bundesbürger (55%) für eine Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union aus. 38 Prozent fänden eine Aufnahme der Ukraine nicht richtig. Für einen EU-Beitritt der Ukraine sind vor allem die Anhänger der Grünen (71%), während die Zustimmung unter den Anhängern von SPD (57%), FDP (56%) und den Unionsparteien (59%) etwas verhaltener ausfällt. Von den AfD-Anhängern (72%) lehnt eine große Mehrheit einen EU-Beitritt der Ukraine ab.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 27. bis 30. Mai 2022 erhoben. Datenbasis: 1.006 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.Pressekontakt:RTL DeutschlandAlisa Mairin Berberichalisamairin.berberich@rtl.deTelefon: 0221 45674107Ansprechpartner bei forsaDr. Peter MatuschekTelefon: 030 62882442Original-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/5236105