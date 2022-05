ROUNDUP 2: Lanxess trennt sich von Spezial-Kunststoffen - Aktie mit Kurssprung

KÖLN - Der Chemiekonzern Lanxess treibt seinen Umbau mit dem perspektivischen Ausstieg aus dem Geschäft mit Hochleistungskunststoffen für die Auto- und Elektroindustrie voran. Der MDax-Konzern bringt diesen Geschäftsbereich in ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Beteiligungsgesellschaft Advent ein, das im gleichen Zuge in einem Milliardendeal das Kunststoffgeschäft Engineering Materials des niederländischen Konzerns Royal DSM übernimmt. Bei den Anlegern kam der Schritt sehr gut an.

ROUNDUP 2/'Greenwashing'-Vorwürfe: Durchsuchungen bei Deutsche-Bank-Tochter DWS

FRANKFURT - Der Deutsche-Bank-Konzern hat erneut Ärger mit der Justiz: Am Dienstag durchsuchten Ermittler Räume in der Zentrale des größten deutschen Geldhauses in Frankfurt sowie im benachbarten Gebäude der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS . Beteiligt waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft etwa 50 Einsatzkräfte von Staatsanwaltschaft, Finanzaufsicht Bafin und Bundeskriminalamt (BKA). Die DWS-Aktien weiteren ihre Verluste auf die Nachricht hin aus und fielen mit zum frühen Nachmittag um 2,8 Prozent.

ROUNDUP 2: Adler Group sieht 'solide Entwicklung' zu Jahresbeginn - Aktie steigt

LUXEMBURG - Der angeschlagene Immobilienkonzern Adler Group hat im ersten Quartal nach eigener Einschätzung im Tagesgeschäft solide abgeschnitten. Die Nettomieterträge gingen im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um knapp 16 Prozent auf 71,1 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen am Montagabend auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das operative Ergebnis (FFO I) lag bei 29,7 Millionen Euro und damit acht Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Adler führte die Rückgänge vorwiegend auf den Verkauf eines Immobilienportfolios zurück. Flächenbereinigt habe die Durchschnittsmiete um 2,1 Prozent auf 7,46 Euro je Quadratmeter zugelegt.

Unilever beruft aktivistischen Investor Peltz in Verwaltungsrat - Aktie legt zu

LONDON - Der aktivistische Investor Nelson Peltz wird im Juli Teil des Verwaltungsrats des Konsumgüterkonzerns Unilever . Peltz sei zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt worden, teilte Unilever am Dienstag in London mit. Er werde Mitglied des Vergütungsausschusses. Zudem bestätigte Unilever, dass Peltz über seinen New Yorker Hedgefonds Trian 1,5 Prozent an Unilever hält. Die Meldung wurde von Anlegern sehr positiv aufgenommen. Unilever-Aktien legten am Morgen um sieben Prozent zu.

Firmenich und DSM fusionieren



GENF - Der Genfer Aromen- und Riechstoffhersteller Firmenich und DSM aus den Niederlanden schließen sich zusammen. Das neue Unternehmen wird seinen Holdingsitz in Kaiseraugst im Kanton Aargau haben, und die Aktien werden an der Euronext Amsterdam notiert. Zusammen sollen die beiden Unternehmen "den führenden Partner für Kreation und Innovation in den Bereichen Nutrition, Schönheit und Wellness" ergeben, teilten die beiden Konzerne am Dienstag mit.

Cellnex bekräftigt Interesse an Telekom-Funktürmen



MADRID - Der spanische Funkturmbetreiber Cellnex hat sein Kaufinteresse an einem Anteil der Funkturmsparte der Deutschen Telekom bekräftigt. Im Lichte von Medienberichten bestätigte Cellnex am Montag, ein Gebot für einen Anteil der passiven Infrastruktur der Telekom in Deutschland und Österreich zu erwägen, wie die Spanier mitteilten. Der Prozess sei noch in einer Prüfungsphase, insbesondere seien die Bedingungen und die mögliche Bewertung noch nicht entschieden.



Weitere Meldungen



-GlaxoSmithKline übernimmt US-Impfspezialisten Affinivax -Roche erhält US-Zulassung für SMA-Mittel Evrysdi zur Behandlung von Säuglingen -Vitesco und Infineon kooperieren bei Siliziumkarbid-Leistungshalbleitern -WHO: Umweltschäden durch Tabak enorm - Ruf nach Verbot von Filtern -ROUNDUP: Raucherquote in Deutschland steigt - auch die Umwelt leidet -Anhörung zu Vorwurf der Sklavenarbeit gegen Volkswagen in Brasilien -Warnungen vor Übernahme von Arztpraxen durch Finanzinvestoren -Gazprom stellt Gaslieferungen an die Niederlande ein

-Britische Regierung macht Unternehmen für Reise-Chaos verantwortlich -Vonovia will in Dresden mehr als 100 Millionen Euro investieren -Italien schafft Corona-Nachweis für Einreise ab

-Zahl der Autodiebstähle wieder deutlich gestiegen

-ROUNDUP 2/Pakete auf die Schiene: Logistiker DPD startet Güterzug-Projekt -Erst Meister, nun Profi: Neuer Vertrag für BVB-Jugendspieler Semic -Umfrage: Nutzung von Banking auf dem Smartphone in Deutschland steigt -IEA-Chef Birol warnt vor Sprit-Engpässen im Sommer

-Spaghetti Bolognese erneut beliebtestes Kantinenessen in Deutschland -Filterhersteller Mann+Hummel trennt sich von drei Werken -Verkehrsunternehmen: Sieben Millionen 9-Euro-Tickets verkauft -ROUNDUP 2: Zeitungsverbandspräsident Döpfner will vorzeitig sein Amt übergeben -Corona-Einreiseregeln nach Deutschland vorerst gelockert -HANNOVER/ROUNDUP: Weniger Schaden durch Maschinenbau-Plagiate - meiste Fälle aus China -ROUNDUP/Umfrage: Kinder in Deutschland im Zuge der Corona-Krise dicker -Kartellamt will bei Spritpreisen sehr genau hinsehen°

