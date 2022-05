New York (ots/PRNewswire) -Das Rensselaer Polytechnic Institute und die Icahn School of Medicine am Mount Sinai haben kürzlich die Gründung des Center for Engineering and Precision Medicine (CEPM) bekanntgegeben, eines der ersten Zentren des Landes, das eine Brücke zwischen Technik und Ingenieurwissenschaften und der Medizin schlägt. Dieses Vorhaben wird auf gemeinsamen Entdeckungen in der Grundlagenforschung aufbauen, einzigartige therapeutische Innovationen in den Bereichen Krebs, Alzheimer, Gewebedegeneration und Infektionskrankheiten erforschen, eine neue Generation von Führungskräften in der Biomedizin ausbilden und neue Technologien und Verfahren entwickeln, die die Ergebnisse für die Patienten in noch nie dagewesener Weise verbessern. Das CEPM stellt eine Weiterentwicklung der erfolgreichen Partnerschaft zwischen Mount Sinai und dem RPI dar.Das Zentrum in 619 West 54th Street in Manhattan wird Fortschritte in den Bereichen Point-of-Care- und Point-of-Use-Geräte und -Diagnostik, mikrophysiologische Plattformen für Entdeckung und Diagnose, Roboterchirurgie, biomedizinische Bildgebung, Bioproduktion von Therapeutika sowie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen in Verbindung mit biomedizinischen Daten vorantreiben. Diese technischen Fortschritte werden die Lebensqualität der Patienten verbessern, indem sie modernstes Fachwissen in Forschung und Ausbildung an der Schnittstelle zwischen Technik und Medizin bündeln."Diese transformative Partnerschaft zwischen Rensselaer und Icahn Mount Sinai erkennt an, dass Technik und Ingenieurwissenschaften für das Verständnis biomedizinischer Phänomene von grundlegender Bedeutung und für die Entwicklung der nächsten Generation von Präzisionsdiagnostik und Therapeutika, für die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden sowie für die Ausbildung fortgeschrittener Forscher und Ärzte unerlässlich sind," sagte Dr. Shirley Ann Jackson, President des Rensselaer Polytechnic Institute. "Innovative Forschung ist die Grundlage von Rensselaer, denn unsere Studierenden, Dozenten und Absolventen verändern die Welt durch wissenschaftliche und technologische Fortschritte. Dieses Zentrum wird weiterhin medizinische und wissenschaftliche Entdeckungen vorantreiben, und zwar mit Auswirkungen, die das Leben auf der ganzen Welt verändern werden.""Von hochsensiblen und präzisen Systemen für Bio-Imaging bis hin zur Entdeckung neuer Angriffspunkte für Medikamente - die wichtigsten Erfindungen, die die moderne Medizin geprägt haben, sind das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen Ingenieuren und Klinikern," sagte Dr. med. Dennis S. Charney,, Anne and Joel Ehrenkranz Dean of the Icahn School of Medicine am Mount Sinai und President for Academic Affairs des Mount Sinai Health System. "Das CEPM stellt ein kühnes neues Paradigma für die Fortsetzung dieser Zusammenarbeit dar, die unserer Meinung nach zu beispiellosen Fortschritten in Wissenschaft, Medizin und menschlicher Gesundheit führen wird. Darüber hinaus wird uns das Doktorandenprogramm in die Lage versetzen, eine neue Generation von Forschern zu gewinnen und mit den interdisziplinären technischen und klinischen Fähigkeiten auszustatten, um bahnbrechende, wirkungsvolle Forschung zu betreiben."Kontakt:Deanna Cohen,cohend8@rpi.edu, 5182334828Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1828036/Rensselaer_Polytechnic_Institute_New_Center.jpgOriginal-Content von: Rensselaer Polytechnic Institute, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163382/5236177