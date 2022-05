An der Börse ist das richtige Timing alles. Nach dem Gold-Run Anfang 2020 zeigte sich die Aktie des weltweit größten Goldproduzenten Newmont knappe zwei Jahre in Konsolidierungslaune. Doch charttechnische Signale deuteten am 25. Januar 2022 darauf hin, dass die Aktie den Angriff auf die Mehrjahreshochs starten könnte. So setzte Börsenexperte Timo Nützel den Hebel bei Newmont mit einem Turbo-Long an. Eine goldrichtige Entscheidung und ein Paradebeispiel für das ideale Timing - denn bereits am 7. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...