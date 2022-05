Erfurt (ots) -KiKA-LIVE Moderatorin Sarah besucht die neuseeländische Sängerin Benee bei einem Konzert in Hamburg und schaut bei Gaming-Influencerin Gnu vorbei. Währenddessen trifft Ben die Synchronstimmen aus dem neuen Kinofilm "Lightyear" und lernt junge Sportler*innen kennen, der ihm sein Hobby "Kin-Ball" beim Training der Münchner Elche zeigen. Das Trend-, Star- und Lifestyle-Reportage-Format "KiKA LIVE" (KiKA) ist montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr bei KiKA und jederzeit auf kika-live.de und im KiKA-Player zu sehen.Sarah trifft Benee am 2. Juni 2022 um 20:00 UhrMit "Supalonely" landet Benee ihren ersten großen Hit und wurde so zum Sprachrohr einer ganzen Generation im Corona-Lockdown. Inzwischen hat die Neuseeländerin ihr zweites Album veröffentlicht und ist weltweit auf Tour. Sarah trifft sie bei ihrem Konzert in Hamburg und lässt sich von ihr den "Benee-Style" zeigen.Trendcheck am 11. Juni 2022 um 20:00 UhrBen besucht bei diesem Trendcheck das Anne-Frank-Gymnasium in Berlin, um den aktuellen Musikgeschmack abzuchecken und zu erfahren welche Sommertrends Top und welche Flop sind. Anlässlich des Geburtstags von Anne Frank möchte Ben außerdem wissen, welche Bedeutung ihre berühmten Tagebücher für die heutige Zeit haben.Astronautencheck mit Buzz Lightyear am 16. Juni 2022 um 20:00 UhrSpace-Ranger Buzz Lightyear aus "Toy Story" bekommt ein eigenes Kino-Abenteuer: Die deutschen Stimmen der Hauptrollen in "Lightyear" haben Tom Wlaschiha und Aminata Belli übernommen. Sarah trifft die beiden in Berlin und testet, wie weltraumtauglich sie sind.Dein Hobby: Kin-Ball am 17. Juni 2022 um 20:00 UhrEin Riesenball mit mehr als einem Meter Durchmesser, auf dem Spielfeld gleich drei Mannschaften und mittendrin "KiKA LIVE" - Moderator Ben. Die jungen Kin-Ball-Sportler*innen Juliette, Céline und Gustave zeigen Ben ihr Hobby und erklären ihm die Regeln und Raffinessen. Beim Kin-Ball-Training der Münchner Elche erfährt er außerdem, dass sie sich wünschen würden, dass mehr Sportbegeisterte dieses tolle Hobby entdecken, damit sie noch mehr spannende Kin-Ball Turniere erleben können.Sarah trifft Gnu am 28. Juni 2022 um 20:00 UhrSarah trifft Gnu, die wohl bekannteste Gaming-Influencerin Deutschlands. Aber wie sieht ein Leben als Streamerin und Webvideo-Produzentin wirklich aus? Sarah besucht Gnu in ihrem Zuhause und zockt natürlich auch eine Runde mit ihr."KiKA LIVE", das Trend-, Star- und Lifestyle-Reportage-Format, zeigt KiKA montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr oder jederzeit auf kika-live.de (https://www.kika.de/kika-live/index.html) und im KiKA-Player. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.Alle Produktionen fanden unter Einhaltung der gültigen Pandemieschutzregelungen statt.Weitere Informationen zu "KiKA LIVE", Fotos und Inhalte aller Einzelsendungen stehen unter kommunikation.kika.de bereit.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5236230